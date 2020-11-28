詐團愛情陷阱誆騙手續費 女子匯15萬險遭詐

高雄郭姓女子因在臉書上遭網友搭訕，詐騙集團誆騙他是居住在墨西哥的受困醫師，並頻頻使出曖昧攻勢，誘騙郭女掉入愛情陷阱，等到時機成熟時，對方再假藉要郭匯款大量現金，幫助他來台與郭生活，幸好遇上警方及時攔阻，避免郭荷包失血。

三民二警分局鼎金派出所表示，昨天上午10點左右，接獲轄區內某郵局報案，稱有人疑似遭到詐騙，希望警方到場了解。

鼎金所邱姓、鄭姓巡邏警員場後，見到郭女（50歲）站在櫃台前，便上前向他詢問，得知原來郭日前在臉書上，認識一名自稱是居住在墨西哥的受困醫師，對方連日來不斷在連書上，發動曖昧攻勢，使得郭陷入愛情泥沼。

詐團見時機成熟後，向郭說要寄送有大量現金的行李，來到台灣與郭共同生活，但行李需要付「通關手續費」，郭聽聞後竟深信不疑，跑到郵局準備匯款15萬7200元。