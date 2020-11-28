接獲詐騙電話 男子求助派出所幸運保住36萬元
又是假冒政府機關人員詐騙！家住台南市東區的王姓男子昨天接到一通電話，對方冒充是165反詐騙專員，謊稱男子個資外洩遭人冒名，指示他到銀行領錢匯款，王領出帳戶內36萬元後，仍覺有異，慌張的直奔東寧派出所詢問，員警識破詐騙手法，成功攔阻詐騙，還護送他將現金存回銀行帳戶，虛驚一場。
王表示，在家中接獲一通未顯示號碼電話，對方自稱是165反詐騙專員，表示其個資外洩遭人冒名申辦電話，不但未繳納通話費，且有不法份子將贓款匯入其帳戶，要求他將名下銀行帳戶存款先行提領，並等待下一步指示，否則名下所有銀行帳戶將遭凍結。
王誤信，擔憂銀行帳號如真的遭凍結，生活有諸多不便，慌張趕到銀行將存款36萬全數領出。但事後察覺有異，抱著大筆現金到轄區台南市警一分局東寧所諮詢。
經警員周文彬、邱燈坤了解事情始末後，直覺是典型的網路詐騙手法，告知王類似的詐騙手法層出不窮，他驚覺差點陷入對方話術，警方還護送他將36萬元存回銀行。東寧所長胡宜智說，民眾如遇到類似狀況，千萬不要慌張，接獲陌生電話不要輕易相信，可打165反詐騙電話，或到派出所詢問，以免上當。
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