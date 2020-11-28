桃園某私立高校董事長疑欠債失聯 警方尋獲已明顯死亡

圖為虎頭山遊憩綠廊後山步道。示意圖，非新聞當事照片。聯合報系資料照／記者曾增勳攝影

桃園市某私立高校董事長疑似欠債，在家留下遺書後失聯，家屬擔心發生意外報案，警方25日晚上在虎頭山登山步道一帶發現人，但該名董事長已經失去生命跡象，現場初步排除外力介入，已經報請桃園地檢署相驗，詳細死因、過程釐清中。

警方25日獲報，表示該董事長疑似資金周轉、債務問題，近期情緒低落，晚間出門後就失去聯繫，家屬發現他留在家中的1封遺書，雖交代去虎頭山一帶休息，但家人擔心有意外，緊急打電話報案協尋。

警方到場後，在登山步道附近發現他，但當時已經明顯死亡，因此沒有送醫，現場也排除外力介入，已經報警檢方相驗釐清死因。

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