頭份3歲男童在三灣走失 警方回現場查訪協助找到家長

家住頭份市未滿3歲的徐姓男童今天中午在苗栗縣三灣鄉中山路五穀廟走失， 民眾發現後將他帶到頭份警分局三灣分駐所請求警方協尋家長，但男童無法說出家人姓名和聯絡電話，員警先安撫男童情緒，隨後趕到現場查訪，發現三灣國小今天辦校慶活動，警方研判家長可能在校內，還透過學校廣播找人，但沒有結果，員警在附近持續查找，15分鐘後見一名男子神色慌張在找人，上前確認他是男童父親，終於讓父子團聚。

頭份警分局指出，中午12點多有鄉民帶著一名3歲男童到派出報案，在三灣鄉中山路五穀廟發現這名男童走失，希望警方幫忙孩子找家人，值班警員葉為良先安撫小男童的情緒，也詢問他的家人姓名及聯絡電話，但孩子都沒辦法回答。

三灣分駐所副所長傅玉郎隨即到五穀宮附近訪查，今天正好是三灣國小校慶，員警研判小男童家長可能在校內，請學校代為廣播協尋，但家長仍未現身，員警不放棄再次回到發現男童的地點處查訪，約15分鐘後看見徐姓男子帶著另一個年約1歲大的小女孩，神色慌張似乎在找孩子，立即上前關心、詢問他是否在找小孩，對方答覆在找3歲的兒子，警方隨即帶父女2人到派出所和小男童相認。