假投資虛擬貨幣詐騙案頻傳 工程師損1百萬餘元

刑事局今天表示，假投資虛擬貨幣詐騙案近期頻傳，歹徒透過臉書、LINE等隨機搭訕被害人，以交往、高獲利為由誆騙民眾，1名50歲工程師半個月內遭騙新台幣165萬元。

刑事局發布新聞稿指出，分析發現，歹徒近期常以假投資虛擬貨幣為由詐財，詐騙集團在臉書（Facebook）、LINE及交友平台隨機搭訕被害人，與被害人互加好友，再稱有高獲利、穩賺不賠等投資門路。

警方發現，詐騙集團會告知被害人，依指示匯款就能定期收回高額獲利，被害人投入大筆費用，事後想取回獲利金額，才發現無法聯繫對方或投資網站已關閉等狀況，

警方表示，住新北市50歲蔡姓工程師日前遇到一名王姓女子透過LINE主動要求加好友，過程中，王女提及願意與蔡男交往，2人聯繫1個月後，王女稱有投資虛擬貨幣獲利門路，希望蔡男共同投資。

蔡姓工程師事先未查證，半個月內匯款165萬元給王姓女子，事後想向對方要回投資獲利金額時，才發現投資網站已關閉，也無法聯繫到王女，才知遭騙。

警方指出，詐騙集團近期以投資虛擬貨幣為由詐財，遇到不認識網友要加好友，或有網友稱可提供高報酬獲利管道，應多方查證，不要輕易匯款，以免遭騙。