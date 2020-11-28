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男子縱火燒中和舊衣回收箱 落網辯心情不好遭訴
新北市環保局放置路邊的舊衣回收箱今年8月突然起火，消防人員獲報迅速到場撲滅火勢，未波及停放在回收箱旁的機車，因火勢是從回收箱內衣服開始燒起，遭人縱火可能性極大，警方調閱監視器查出黃姓男子涉案，新北地檢署日前依放火燒燬住宅以外之他人所有物罪起訴。
起訴指出，今年8月28日晚上10時13分民眾發現位於中和區景平路華中橋旁，新北市環保局所放置的舊衣回收箱冒出濃煙，連忙報警處理，消防人獲報迅速到場滅火勢，經火調人員現場調查，起火點為回收箱內衣服，研判是人為縱火。
中和警方調閱起火點周邊監視器畫面，發現58歲黃姓男子以打火機點燃路旁撿起之不明物體，並丟入舊衣回收箱內，才會引燃回收箱內衣物。
黃男到案後，坦承犯行，辯稱心情不好，撿了東西點火就順手丟進回收箱內，警詢後依法送辦。新北地檢署日前依放火燒燬住宅以外之他人所有物罪起訴。
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