台南山區重型機車出遊必經路線 警攔查噪音及交通違規

台南市玉井警分局今天上午會同環保局及麻豆監理站等單位，在台3線369公里處（楠西鹿田派出所前）實施聯合稽查，執行取締大貨車（砂石、混凝土）違規，並同步執行大型重機車違規改裝聯合稽查工作，計攔查大型車3輛、機車90部、執行噪音檢測6部（其中3部不合格）、噪音檢測召回9部；另取締車輛改裝等交通違規計13件。

玉井警分局表示，有鑑於大型車輛噸位大、視覺死角多，一旦肇事恐怕傷亡慘重，造成數個家庭破碎，並留下難以抹滅的傷痛。轄區台3、台20及台84線等主要幹道為大貨車載運土方砂石必經道路，另每逢周休假日，許多大型重機車隊湧入。

玉井分局平日除針對大貨車規畫取締違規超載等勤務，也針對大型重機車執行違反號誌、噪音等違規，今天請台南市環保局以及麻豆監理站配合，執行取締大貨車（砂石、混凝土）違規，並同步執行防制大型重機車違規改裝聯合稽查工作；仍有不少重機噪音超過標準，另改裝後視鏡、方向燈及排氣管等違規行為仍不少。

台南玉井、白河及歸仁分局轄區都有山區，每逢周休假日重機族集體經過，噪音擾民民怨連連，警方強調，多數玩家都很遵守規定，但還是有少數人要耍炫，將排氣管消音管或防燙板等拿掉。