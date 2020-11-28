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男子開車綠燈起步突熄火 高雄4警員衝出推車救援

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄周姓男子昨開車綠燈起步時，卻突熄火，這時突有4名警員衝出派出所前來救援，為避免他獨自站在路中央，一邊交通疏導，一邊幫他將車輛推到路邊等待道路救援，周遇上暖警，不禁大讚警方暖心。

警方表示，鳳山警分局文山派出所楊姓、黃姓、吳姓、呂姓警員昨天下午2點半時，突有一位民眾走到派出所內，稱對面馬路上有一台車好像「顧路」，突然發不動了，他擔心危險，所以趕快請警方協助處理。

楊姓警員等人聽聞後，立即走出派出所，其中老經驗的楊姓警員還不忘帶著電瓶，走到對面馬路時，果然看到周男（53歲）站在熄火的車輛旁，還不斷向後方招手示意。

警方一邊做交通疏導，一邊嘗試用電瓶為車輛充電，幸好當時車流不大，雖然未能恢復動力，但還是幫周男將車推放到路邊停車格，通知道路救援前來。

高雄周姓男子昨開車綠燈起步時，卻突熄火。記者邱奕能／翻攝
高雄周姓男子昨開車綠燈起步時，卻突熄火。記者邱奕能／翻攝
高雄周姓男子昨開車綠燈起步時，卻突熄火。記者邱奕能／翻攝
高雄周姓男子昨開車綠燈起步時，卻突熄火。記者邱奕能／翻攝
高雄周姓男子昨開車綠燈起步時，卻突熄火。記者邱奕能／翻攝
高雄周姓男子昨開車綠燈起步時，卻突熄火。記者邱奕能／翻攝

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