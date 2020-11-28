花蓮16歲少女離家4天 家人貼文尋人「不能失聯是底線」

花蓮一名16歲女高中生日前離家後失聯，家屬心急今天在臉書貼出尋人啟事，盼網友協尋。她的姊姊在貼文中表示，妹妹失聯到今天已是第4天，如果有認識的同學朋友，請轉告要妹妹與家裡人聯絡「可以出去玩，可以睡朋友家，但不能失聯，這是家裡最最最底線」。據了解，文章貼出後，少女中午已和家人聯絡報平安。

少女姊姊今天在「花蓮爆料王」臉書貼出尋人啟事，表示妹妹就讀高中，與家人失聯到今天已是第4天，「如有認識這位高中小女生的同學朋友們，請告訴她家裡人在找她，請她與家裡人聯絡交代近況，姊姊表示，「可以出去玩，可以睡朋友家，但不能跟家裡人失聯，這是家裡最最最底線了」。

文中也厲言告誡，「如果有包庇她縱容她不勸導她與家裡人聯絡的同學朋友，我也先告訴你，你已經犯法了，若她人在你那裡，請你告訴她與家裡人聯絡。」

少女姊姊說，妹妹的臉書到昨天都還有更新大頭照，但各種方式都聯絡不上，不管妹妹是否自己離家出走，因為她未滿18歲，會有安全上的疑慮，希望各位多多幫忙。

有朋友在下方回應「怎麼又搞失蹤了」似乎意味著少女並非第一次離家。