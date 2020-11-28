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男駕車違停被開單 揉紙團丟員警怒嗆判拘役55日

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市40歲翁姓男子今年7月28日晚間11時35分駕車違規停車在中西區民權與忠義路口紅線處，遭市警局第二分局民權派出所員警逕行舉發，雙方爆發口角，翁憤而將夾放在雨刷中的舉發單取下後揉成紙團，朝員警身上丟擲，並以台語嗆聲「恁爸不願繳」，甚至駕車作勢衝撞員警，當場遭逮捕，翁說沒有要衝撞員警的意思，台南地院認他犯侮辱公務員罪，處拘役55日，可上訴。

經檢視警車行車紀錄器及警員身上所配戴密錄器的攝錄內容，檢方發現，翁在該路口紅線違停遭員警開立舉發單後，與警員發生口角，翁以手將舉發單揉成紙團後朝員警身上丟擲後，即逕自開啟該車駕駛座車門上車。

員警見狀上前拉開該車駕駛座車門與翁發生拉扯，翁遭員警拉離駕駛座後，該車仍繼續往前移動，翁為避免該車撞及前方電桿等物，上車將該車煞停後橫置在忠義路北上車道中。

期間，員警以手勢動作朝翁大喊「旁邊停車」數次，見翁將駕車向前移動時，警員迅速移至該車左前方，並以左手按在該車引擎蓋上，後又迅速向後退，再對翁大喊「旁邊停車」，翁回應「好啦，我要停了」。

然而，該車仍繼續略往前方移動時，支援員警跑至駕駛座車窗前，左手拍車窗、右手持手槍指向駕駛，翁將車停下後仍停留在轉角處，同時搖下車窗高呼「我要停了」，但翁又再次駕駛車輛緩慢向前些許距離，並又向支援員警表示「啊，我就要停了」，員警仍對翁大喊「旁邊停車」數次，待車輛停止後，員警則移至該車前方，並以左腳抵住車頭，隨後員警將翁當場逮捕。

翁辯稱，他原本將車子停在轉角，但因為想要移到前方一點的位置，所以才將車子往前開，「我沒有要衝撞員警的意思」。

台南地院審酌，翁因違規停車遭取締，竟以言語及丟擲通知單等方式侮辱依法執行職務的警員，兼衡他犯罪後否認犯行態度，並考量智識程度、家庭、經濟狀況等一切情狀，認他犯侮辱公務員罪，處拘役55日，可易科罰金。

台南地院審酌，翁因違規停車遭取締，竟以言語及丟擲通知單等方式侮辱依法執行職務的警員，認他犯侮辱公務員罪，處拘役55日，可上訴。圖／本報資料照
台南地院審酌，翁因違規停車遭取締，竟以言語及丟擲通知單等方式侮辱依法執行職務的警員，認他犯侮辱公務員罪，處拘役55日，可上訴。圖／本報資料照

公務員 違停

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