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同理心保護犯罪被害人 中和偵查副隊長獲法務部表揚
法務部與財團法人犯罪被害人保護協會昨天在屏東大學舉辦「109年推展犯罪被害人保護有功人士及團體表揚大會」，新北市中和警分局偵查隊副隊長張銘哲擔任犯罪被害人保護官表現優秀，獲頒獎表揚。
今年2月23日凌晨，中和區連城路發生縱火案件，徐男因債務問題與妻子黃女發生口角爭執，心生不滿持打火機點塑膠回收袋引發大火，導致兒子因吸入性燒傷及缺氧送醫不治，張銘哲依規定通報新北市犯罪保護協會分會及新北市社會局協助處理，親自前往雙和醫院探視、訪談並填寫「犯罪被害人需求調查表」實施關懷協助工作，後續轉介犯罪被害保護協會提供後續的法律及經濟協助。
「站在被害者家屬的立場，以同理心了解被害人的需求。」張銘哲表示，面對被害人家屬的心情，要以執法者的身分，去關懷被害人家屬，確實讓被害者家屬獲得協助，並能夠減輕被害後痛苦。
張銘哲為警察學校警員班114期畢業，從基層警員開始做起，擔任刑事小隊長，也到警大警佐班29期進修，資歷完整，自104年即開始擔任犯罪被害人保護官迄今，先後在新北市三峽、永和、中和等區執行相關案件任務，去年執行犯罪被害保護達3件，今年已執行犯罪被害保護3件，為新北市各分局中表現最佳。
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