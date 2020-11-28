快訊

【故宮改制1】故宮降格改隸文化部？藍綠前院長都反對

避免吃指考綁學測的虧！ 老師提醒學測前國文準備方向

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科大迎新4女磨蹭男學生如夜店 校方：已警告將檢討

中央社 / 彰化28日電

彰化建國科大進修部昨晚舉辦迎新晚會，邀請外來穿著清涼的女郎熱舞外，為炒熱氣氛，還拉一名學生上台，由4名女郎女性圍繞、磨蹭，極盡誘惑之能事，昨晚被po上ptt，質疑「真當作夜店在玩了嗎？」文圖披露後，引發熱議。圖／截取自PTT
彰化建國科大進修部昨晚舉辦迎新晚會，邀請外來穿著清涼的女郎熱舞外，為炒熱氣氛，還拉一名學生上台，由4名女郎女性圍繞、磨蹭，極盡誘惑之能事，昨晚被po上ptt，質疑「真當作夜店在玩了嗎？」文圖披露後，引發熱議。圖／截取自PTT
批踢踢有網友發文，指彰化一所科技大學迎新活動，有4女身穿比基尼磨蹭1男子下體演出。校方指出，活動為進修部迎新活動，照片中比基尼女郎不是學生，校方已警告禁止並會檢討。

有網友在批踢踢實業坊貼文附照片，指彰化一所科技大學舉辦迎新活動，台上有4名身穿黑色比基尼女子，圍繞1名坐在椅子上的男子磨蹭其下體，科大學生把學校當成夜店。

有網友在貼文下方留言指出，學生真的把學校當夜店；也有人說，不敢承認自己是這所學校校友；有人認為，以前念書時就曾舉辦類似活動，大家不應該大驚小怪，「招生廣告嗎」、「明天誰要跟我一起去註冊」。

建國科技大學進修部主任郭坤煌接受媒體聯訪時說，這是學校進修部的迎新活動，進修部學生比較社會化，迎新活動找來的表演團體以前也曾在別的學校演出，不曾有過脫軌演出。

郭坤煌表示，活動表演的女郎也不是學生，學校在迎新活動舉辦前，曾提醒學生要注意內容，學校除提醒學生不要再犯外，也會進行檢討。

比基尼

延伸閱讀

MLB／聲稱受到災難級傷害 教士范姆向夜店提告

當夜店在玩？ 某科大迎新有清涼女子磨蹭秀引熱議

色狼送夜店女子到汽車旅館 卻闖其他房性侵別的女子

逛新北耶誕城太嗨？弄壞光球、比基尼上街、野餐樣樣來

相關新聞

科大迎新4女磨蹭男學生如夜店 校方：已警告將檢討

批踢踢有網友發文，指彰化一所科技大學迎新活動，有4女身穿比基尼磨蹭1男子下體演出。校方指出，活動為進修部迎新活動，照片中...

影／不是醫護幫人打疫苗遭法辦 女經理喊冤：沒真打

台中市衛生局今天說，日前接獲檢舉，蔡姓德國美妝品牌女經理不具醫事人員身分，卻以每劑收費900元，在辦公室內擅自幫員工施打...

同理心保護犯罪被害人 中和偵查副隊長獲法務部表揚

法務部與財團法人犯罪被害人保護協會昨天在屏東大學舉辦「109年推展犯罪被害人保護有功人士及團體表揚大會」，新北市中和警分...

超商店員監守自盜5萬元 母隔天替兒還錢仍遭起訴

林姓男子應徵超商店員上工不到半年，因欠債遭催討，竟監守自盜，利用職務之便挪用超商營業收入款項共5萬元，店長清點當天榮業收...

屏東電纜慣竊藏公墓掩耳目 走夜路沒碰鬼先遭警逮

屏東地區近期傳出數起電纜線失竊案，一名林姓男子（53歲）經常選在深夜騎著機車挑選偏僻、人煙罕至的地方偷取太陽能光電場區電...

高市印尼籍學生騎車撞上中央分隔島 一死一傷

高雄市鳥松區今早發生一起死亡車禍，22歲莫姓印尼籍男子與同鄉蘇姓男子共乘機車，行經鳥松區中正路撞上中央分隔島，騎車的莫男...

影／作業員手指遭機台壓傷 台中警開道護住他手指

台中市南屯精科園區曾姓作業員，23日工作時不慎手指遭機台壓傷，大量出血，由同事載他前往醫院就醫，同事向警求援，警立即鳴笛...

失業男持影印千元鈔買菜換現金 法官認有計畫性判5月

台南市謝姓男子因缺錢花用，今年初持千元紙鈔到東區影印店彩色影印，1月19日持假鈔到麻豆市三市場買菜，向菜販買了把50元的...

7旬翁騎車外出山區迷航一天一夜 倒臥偏僻產業道路

台南新營警分局果毅派出所前天傍晚許接獲民眾報案，稱有位老翁躺臥在柳營區旭山里產業道路旁，因該地點附近山區偏僻無人煙所至，...

男子北市萬華鬧市飛車搶落單女皮包 警三日內拘提到案

台北市廣州街夜市這個月24日晚間7時許，一名女子遭不明男子騎乘機車，從背後搶走側背包，損失現金新台幣7萬元、外幣1批、戒...

9旬嬤迷失警調電眼追走過的路 獲阿嬤親手獻花致謝

91歲患有失智症狀的張姓阿嬤平時甚少出門，本月20日下午，突一時興起想出門拜拜，兒子下班返家後找不到母親緊張地報警求助，...

外籍生告訴員警：台灣治安不錯 來台最憂心遇交通事故

嘉義市警察局昨天到嘉義大學蘭潭校區，對外籍生宣導「人身、交通及校園安全」，參與學生認為台灣治安不錯，但初到台灣因國情、法...

熱門新聞

台南員警警大受訓跑步測驗昏倒 同仁驚呼「他很會跑」

獨／勞金局炒股弊案 廉政署發動第二波搜索

色狼送夜店女子到汽車旅館 卻闖其他房性侵別的女子

兆豐前董座蔡友才鑒機案募200億被押 求刑12年僅輕判9月

5天20萬連署達標！嘉義醫師為愛女向青瓦台請願 韓政府須回應

勞動基金弊案 檢廉拘提寶佳資產管理公司投資主管

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。