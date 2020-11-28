科大迎新4女磨蹭男學生如夜店 校方：已警告將檢討

彰化建國科大進修部昨晚舉辦迎新晚會，邀請外來穿著清涼的女郎熱舞外，為炒熱氣氛，還拉一名學生上台，由4名女郎女性圍繞、磨蹭，極盡誘惑之能事，昨晚被po上ptt，質疑「真當作夜店在玩了嗎？」文圖披露後，引發熱議。圖／截取自PTT 批踢踢有網友發文，指彰化一所科技大學迎新活動，有4女身穿比基尼磨蹭1男子下體演出。校方指出，活動為進修部迎新活動，照片中比基尼女郎不是學生，校方已警告禁止並會檢討。

有網友在批踢踢實業坊貼文附照片，指彰化一所科技大學舉辦迎新活動，台上有4名身穿黑色比基尼女子，圍繞1名坐在椅子上的男子磨蹭其下體，科大學生把學校當成夜店。

有網友在貼文下方留言指出，學生真的把學校當夜店；也有人說，不敢承認自己是這所學校校友；有人認為，以前念書時就曾舉辦類似活動，大家不應該大驚小怪，「招生廣告嗎」、「明天誰要跟我一起去註冊」。

建國科技大學進修部主任郭坤煌接受媒體聯訪時說，這是學校進修部的迎新活動，進修部學生比較社會化，迎新活動找來的表演團體以前也曾在別的學校演出，不曾有過脫軌演出。

郭坤煌表示，活動表演的女郎也不是學生，學校在迎新活動舉辦前，曾提醒學生要注意內容，學校除提醒學生不要再犯外，也會進行檢討。