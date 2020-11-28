超商店員監守自盜5萬元 母隔天替兒還錢仍遭起訴

林姓男子應徵超商店員上工不到半年，因欠債遭催討，竟監守自盜，利用職務之便挪用超商營業收入款項共5萬元，店長清點當天榮業收入查覺現金短少，調閱店內監視器發現林男涉侵占公款提告。新北地檢署日前依業務侵占罪起訴。

起訴指出，王姓男子今年3月23日應徵新北市蘆洲區連鎖超商門市店員，負責銷售及結帳，且依規定將每日超商收入款項投入金庫，該超商王姓店長於今年8月10日晚上清點當天營業收入時，發現金庫內營業收入短少現金5萬元。

經調閱店內監畫面，發現林男涉監守自盜，私吞5萬元現金，擷錄監視器畫面後報警提告。林男隔天到案後坦承因在外積欠債務遭催討才犯案，林男母親陪同到案，雖當場代替兒子歸還超商5萬元，警詢後仍被依法送辦。