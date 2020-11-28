屏東電纜慣竊藏公墓掩耳目 走夜路沒碰鬼先遭警逮

屏東地區近期傳出數起電纜線失竊案，一名林姓男子（53歲）經常選在深夜騎著機車挑選偏僻、人煙罕至的地方偷取太陽能光電場區電纜線，由於無法竊取所有電纜，會先將部分電纜藏匿至公墓，再伺機載走。警方獲報後，經數月蒐證鎖定林男，並於11月26日清晨逮捕正在載運電纜線的林，警詢後，將他依刑法加重竊盜罪移送。

今年9月警方接獲民眾報案稱，新埤鄉太陽能光電場區電纜線遭竊，隨後陸續又傳出類似電纜線遭竊事件，導致廠商損失金額達上百萬。警方獲報後展開調查，經數月蒐證鎖定林男。

警方調查，林男專挑深夜鎖定偏僻、人煙罕至且未設防竊設備的太陽能光電場區竊取電纜線，由於犯案時只會騎乘機車，無法一次運走所有電纜線，因此，會先將部分電纜線在附近藏匿，再伺機載走。

今年11月林男故技重施，將竊得的贓物藏匿在萬丹鄉公墓內，殊不知他行蹤早已被警方掌握。