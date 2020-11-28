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影／作業員手指遭機台壓傷 台中警開道護住他手指
台中市南屯精科園區曾姓作業員，23日工作時不慎手指遭機台壓傷，大量出血，由同事載他前往醫院就醫，同事向警求援，警立即鳴笛開道，迅速引導民眾就醫，到院後民眾非常感謝警察的協助，向警方表示作業員是靠雙手工作賺錢，雙手手指如同第二生命，若斷指影響工作，生活也會大受影響。
台中市警六分局工業區派出所巡佐程大坤、警員鄒萬平，11月23日11時，行經南屯區向上路與嶺東路口時，遇到民眾手指遭工作機具壓傷大量出血，員警立即鳴笛開道協助就醫。
受傷的曾姓男子(38歲)在南屯精科園區上班，工作時手指不慎遭機臺壓傷，同事載他前往醫院就醫，情緒慌張又不熟悉路況，找不到附近的醫院，在徬徨無助之際，見前方停等紅燈的巡邏員警，瞬間燃起希望，乃驅前攔停警車，並告知員警，同事的手指於工作時不慎遭機臺壓傷，大量出血須儘快就醫!員警聞後當機鳴笛開道，讓這名受傷的作業員能在最快的時間內抵達醫院，將傷害降到最小。
抵達醫院後，同事看到受傷的曾男順利就醫，心中的大石頭總算放下，頻頻向員警道謝，若非員警即時的協助，爭取在最短的時間內抵達醫院，他們不知何時才能順利救醫，並表示作業員是靠雙手工作賺錢，若斷指影響工作，生活也會大受影響，非常感謝警察的協助。
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