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失業男持影印千元鈔買菜換現金 法官認有計畫性判5月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市謝姓男子因缺錢花用，今年初持千元紙鈔到東區影印店彩色影印，1月19日持假鈔到麻豆市三市場買菜，向菜販買了把50元的茼蒿，並直接將假鈔放進對方圍裙口袋，菜販一時不察找零950元給他，待謝離開後，菜販掏錢一看才發現上當，警方循線逮人，謝說，當時失業，經濟壓力大出此下策。台南地院認他犯詐欺取財罪，處5月徒刑，可上訴。

檢警調查，現在運動器材工廠工作的他，原本是名廚師，年初遭裁員。他異想天開，今年1月17日下午3時，在東區影印店，持千元紙鈔向店員佯稱要影印供作娛樂用，店員以A4紙10張正反面影印後，剪裁成千元紙幣20張交給他。

台南地院將該批假鈔送中央印製廠鑑定，該批千元偽鈔均以彩色數位輸出方式仿印鈔券的印刷圖紋，無凹版印文浮凸效果，無隱藏字，紙張非鈔券紙，無水印。經當庭抽樣勘驗，該鈔票紙張材質為一般影印的紙張，四邊裁剪平整，無防偽線及浮水印等，顯與通用貨幣形式、質地截然不同。

張姓菜販指出，對方向她買了一袋50元茼蒿，拿出1張1000元的鈔票直接放在她圍裙的口袋，因為看他很急的樣子，所以她也趕快找950元給他，他很快的騎機車離開。她就把剛剛他直接放在圍裙口袋中紙鈔拿出來看，就覺得摸起來不一樣，看起來也不一樣，請隔壁攤的幫她一起看，就發現是張假鈔。

周姓攤商說，有名穿紅外套的男子騎機車前來，欲購買一顆芭樂，拿千元假鈔給他，他摸了一下，就發現是假鈔，因為紙質粗粗的，很明顯就是假鈔。另陳姓攤商也指認謝，要跟她買花生糖，拿千元鈔票要給她找錢，他拿出來時，她就發現那是假鈔。她表示，該張假鈔顏色有異，與一般真鈔明顯不同，顏色比較淡，她還跟對方說不要拿這個來消費。

謝表示，犯案當時因失業，經濟壓力大，一時失慮才犯下此案。他表示知錯了，期間也因病就醫，請求法官給予緩刑。

合議庭指出，謝利用騎機車至菜市場與攤販交易時間短暫、被害人沒有時間認真檢查所收到鈔票機會而犯案，明顯是有計畫性挑選下手詐欺的對象為年長者，惡性不輕，另謝為警查獲及移送檢察官偵查之初，尚因畏罪而飾詞否認犯行，辯稱不知道使用的是假鈔，顯見未能勇於面對所犯錯誤。

台南地院指出，謝利用騎機車至菜市場與攤販交易時間短暫、被害人沒有時間認真檢查所收到鈔票機會而犯案，明顯是有計畫性挑選下手詐欺的對象為年長者，惡性不輕。本報資料照片
台南地院指出，謝利用騎機車至菜市場與攤販交易時間短暫、被害人沒有時間認真檢查所收到鈔票機會而犯案，明顯是有計畫性挑選下手詐欺的對象為年長者，惡性不輕。本報資料照片

假鈔 詐欺

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