7旬翁騎車外出山區迷航一天一夜 倒臥偏僻產業道路

台南新營警分局果毅派出所前天傍晚許接獲民眾報案，稱有位老翁躺臥在柳營區旭山里產業道路旁，因該地點附近山區偏僻無人煙所至，擔心意外發生，警員湯銘祥到場後，立即提供飲水，並聯絡救護人員，先將其送至柳營奇美醫院救護。

警方找到老翁時，他略顯輕微失智，身上無攜帶證件，對於住家地址及家人等資料均無法回答，警員最後在附近找到疑似老翁所使用機車，經查詢車籍透過警政署「人臉辯識系統」，查證其為白河分局25日通報之協尋人口，順利通知家住後壁區的家屬帶回照護。

71歲陳姓老翁患有失智症，25日上午約10時從後壁區住家騎乘重機車外出後，一天一夜未返家，家人外出尋找多時未果，先到白河分局安溪派出所報案。

白河警方受理報案後，立即調閱路口監視器及車辨系統並通報各分局，車辨系統顯示最後位置在六甲區，但家屬在六甲區遍尋不著老翁，十分著急，家屬對員警能幫忙迷失父親，避免一場撼事發生，深表感激。