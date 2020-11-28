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7旬翁騎車外出山區迷航一天一夜 倒臥偏僻產業道路
台南新營警分局果毅派出所前天傍晚許接獲民眾報案，稱有位老翁躺臥在柳營區旭山里產業道路旁，因該地點附近山區偏僻無人煙所至，擔心意外發生，警員湯銘祥到場後，立即提供飲水，並聯絡救護人員，先將其送至柳營奇美醫院救護。
警方找到老翁時，他略顯輕微失智，身上無攜帶證件，對於住家地址及家人等資料均無法回答，警員最後在附近找到疑似老翁所使用機車，經查詢車籍透過警政署「人臉辯識系統」，查證其為白河分局25日通報之協尋人口，順利通知家住後壁區的家屬帶回照護。
71歲陳姓老翁患有失智症，25日上午約10時從後壁區住家騎乘重機車外出後，一天一夜未返家，家人外出尋找多時未果，先到白河分局安溪派出所報案。
白河警方受理報案後，立即調閱路口監視器及車辨系統並通報各分局，車辨系統顯示最後位置在六甲區，但家屬在六甲區遍尋不著老翁，十分著急，家屬對員警能幫忙迷失父親，避免一場撼事發生，深表感激。
警方提醒，身邊若有失智家屬，可至電信公司購買具有GPS定位功能之器具或至新營分局製作指紋卡建檔、至區公所申請愛心手鍊或在其衣、褲明顯處繡上聯絡電話及住址，萬一迷途走失時，可讓熱心民眾及員警聯繫家人，以免發生危險，造成悔恨及遺憾。
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