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9旬嬤迷失警調電眼追走過的路 獲阿嬤親手獻花致謝

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

91歲患有失智症狀的張姓阿嬤平時甚少出門，本月20日下午，突一時興起想出門拜拜，兒子下班返家後找不到母親緊張地報警求助，員警獲報後立即調閱周遭監視器，從東區到西區一路追尋她的身影，幸好阿嬤深夜23時許即自行返家，讓大家都鬆了一口氣。隔天中午張男特地帶著母親和鮮花到派出所。

台中市警三分局東區分駐所警員廖仕忠、王柏皓，20日晚間執行守望勤務時，接獲民眾報案稱其91歲的失智母親走失，員警依規定受理協尋並立即趕往張男住家周邊調閱監視器，員警馬不停蹄檢視監視器畫面，發現張姓阿嬤下午3時許即從住家獨自出門。

員警循著阿嬤的腳步一路調閱監視器畫面，發現其腳步飛快，短短1個多小時，就從東區走到西區，最後在中華路夜市附近的土地公廟徘徊。員警除通報各地警方協助尋找，也與報案人留下聯絡方式保持聯繫，以利兵分多路尋找張姓阿嬤，幸好深夜23時許，即傳來張姓阿嬤已自行返家的好消息，也讓員警鬆了一口氣。

沒想到，翌日中午報案人帶著母親至派出所為員警帶來了小驚喜，張男特地購買一束鮮花贈送給廖等二員，他表示，雖然母親最後自己回家了，但看到受理員警積極調閱監視器外出尋找，把民眾的母親當成自己母親，感同身受、將心比心的為民服務，讓他覺得感動萬分。

張男特地帶著母親與花到派出所致謝。眾人詢問張姓阿嬤昨天去哪裡時，她笑笑的跟員警說：「昨天都在家沒出門呀！」接著就搶著要將花束送給員警，可愛的模樣讓在場員警也不禁莞爾。

警方提醒若家中有失智老人或容易走失的家屬，除了平日多加留意，亦可向市政府的社會局申請防走失手鍊，或是在身上、衣服間配戴聯繫方式，讓警方能夠快速聯繫家屬，避免發生意外。

91歲張姓阿嬤平時甚少出門，日前突一時興起想出門拜拜，兒子下班返家後找不到母親緊張地報警求助，警調閱周遭監視器，從東區到西區一路追尋她的身影，幸好阿嬤深夜自行返家。圖／警方提供
91歲張姓阿嬤平時甚少出門，日前突一時興起想出門拜拜，兒子下班返家後找不到母親緊張地報警求助，警調閱周遭監視器，從東區到西區一路追尋她的身影，幸好阿嬤深夜自行返家。圖／警方提供
91歲張姓阿嬤平時甚少出門，日前突一時興起想出門拜拜，兒子下班返家後找不到母親緊張地報警求助，警調閱周遭監視器，從東區到西區一路追尋她的身影，幸好阿嬤深夜自行返家。圖／警方提供
91歲張姓阿嬤平時甚少出門，日前突一時興起想出門拜拜，兒子下班返家後找不到母親緊張地報警求助，警調閱周遭監視器，從東區到西區一路追尋她的身影，幸好阿嬤深夜自行返家。圖／警方提供

阿嬤 監視器 失智症

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