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外籍生告訴員警：台灣治安不錯 來台最憂心遇交通事故

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義警察局昨天到嘉義大學蘭潭校區，對外籍生宣導「人身、交通及校園安全」，參與學生認為台灣治安不錯，但初到台灣因國情、法律不同，最擔心遇到交通事故，尤其車禍後可能有語言溝通問題，透過這次宣導除認識基礎交通法規，也提供國際學生保護人身、交通安全及校園安全資訊。

嘉義市警察局外事科長呂明修表示，本次受嘉義大學國際事務處邀請，由外事科、婦幼隊、少年隊及交通隊組成的治安服務團隊，昨天參加僑生及外籍生會員大會，宣導預防被害資訊，婦幼保護、人身安全、報案專線、警政服務App、交通安全與交通事故處理等宣導，除中英文版簡報，外事警察也現場做全英文宣導。

呂明修說，學生也提到，初來台灣因國情法律、駕駛習慣不同，最怕遇到交通事故問題，服務團隊除提醒注意行車距離、勿超速搶快，如發生交通事故，第一時間不要慌張，先撥打110報案，警察一定會給予最大協助，也建議當下可聯絡熟識的台灣同學、朋友到場，讓自己心情更踏實穩定。

嘉義市警察局長張樹德表示，本月12日晚間警局也辦一場「外籍人士人身安全及校園安全」座談會，與外籍人士、學校及家長代表約150名進行座談，提供人身安全及校園安全建議，這次更積極走入校園，從學生自我防護觀念著手，透過活潑有趣宣導，提升學生預防意識，建立學生警覺性，降低成為被害人可能，避免憾事發生。

嘉義市警察局到嘉義大學，對外籍生做人生安全、交通事故預防、車禍處理宣導。圖／嘉義市警察局提供
嘉義市警察局到嘉義大學，對外籍生做人生安全、交通事故預防、車禍處理宣導。圖／嘉義市警察局提供
嘉義市警察局到嘉義大學，對外籍生做交通事故預防、車禍處理宣導。圖／嘉義市警察局提供
嘉義市警察局到嘉義大學，對外籍生做交通事故預防、車禍處理宣導。圖／嘉義市警察局提供
嘉義市警察局到嘉義大學，對外籍生做人生安全、交通事故預防、車禍處理宣導。圖／嘉義市警察局提供
嘉義市警察局到嘉義大學，對外籍生做人生安全、交通事故預防、車禍處理宣導。圖／嘉義市警察局提供
嘉義市警察局到嘉義大學，對外籍生做交通事故預防、車禍處理宣導。圖／嘉義市警察局提供
嘉義市警察局到嘉義大學，對外籍生做交通事故預防、車禍處理宣導。圖／嘉義市警察局提供

警察 嘉義 事故

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