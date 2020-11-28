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雲林男連偷30雙高跟鞋 警迅速逮人他辯稱不是變態

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

雲林縣西螺鎮本月25日晚間8時許一名廖姓女子發現家裡鞋櫃的高跟鞋短少30雙，驚覺竊賊上門報警處理，警方獲報後成立專案小組展開調查，鎖定一名李姓男子涉嫌偷鞋，經警方通知到案說明後李男坦承不諱，高跟鞋也全數還給被害人。

西螺一名廖姓女子25日出門上班一天後，晚間8時許返家後欲再出門，卻發現鞋櫃顯得有些空洞，清點一番才知近30雙高跟鞋消失，其中還有幾雙鞋只被偷走一支，有的更是標籤未拆的絕版鞋款。

廖女原想認賠，後仍報警處理，西螺派出所受理報案後隨即派員前往廖女家蒐證，警方也成立專案小組追緝竊嫌，並報請雲林地檢署檢察官施家榮指揮偵辦。

警方調閱監視器循線鎖定一名犯案男子，昨天下午通知其到案說明，該名年約30多歲的李姓男子坦承犯案，稱自己「不是變態」偷鞋原因是自己壓力大，警方訊後依涉嫌竊盜罪並檢具相關事證將男子移送雲林地檢署法辦，48小時內宣告偵破該案。

警方指出，李男竊得高跟鞋後擺放在家中倉庫，共查扣28雙鞋及2支未成對高跟鞋；承辦員警說，西螺鎮民風純樸，少見如此竊案發生，第一次看到這麼多雙高跟鞋，擺在派出所辦公桌面十分壯觀，幸好高跟鞋未被竊嫌轉賣，警方後將30雙鞋全數歸還廖姓女子。

廖女獲知破案後，也透過朋友代為在臉書社團發文「感謝雲林縣警察局西螺分局全體警員契而不捨的努力，在短短不到48小時之内迅速破案，且完好無缺追回失竊的30雙高跟鞋，在此由衷感謝，也讓我更相信西螺是個適合居住、治安完好的鄉鎮」。

雲林西螺民風純樸，連承辦員警也說第一次看到有人偷這麼多雙高跟鞋。圖／警方提供
雲林西螺民風純樸，連承辦員警也說第一次看到有人偷這麼多雙高跟鞋。圖／警方提供
雲林西螺民風純樸，連承辦員警也說第一次看到有人偷這麼多雙高跟鞋。圖／警方提供
雲林西螺民風純樸，連承辦員警也說第一次看到有人偷這麼多雙高跟鞋。圖／警方提供
被害人廖姓女子透過朋友代為在臉書社團發表感謝文。圖／警方提供
被害人廖姓女子透過朋友代為在臉書社團發表感謝文。圖／警方提供
雲林警方在李姓男子家中查扣被害人失竊的30雙高跟鞋。圖／警方提供
雲林警方在李姓男子家中查扣被害人失竊的30雙高跟鞋。圖／警方提供

高跟鞋 警察

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