男子疑言語騷擾傳播妹 被約出談判揪眾街頭砸車
經紀公司員工舒姓男子疑言語騷擾另家經紀公司的傳播妹吳姓女子，吳女向公司反映，雙方相約談判，談妥賠償價碼後，舒認為不受尊重，今天凌晨夥人涉嫌砸毀代吳女出頭的王姓男子轎車，警方4小時後查捕舒等9人到案，依聚眾鬥毆及毀損罪嫌移送法辦。
據了解，舒姓男子（19歲）日前言語騷擾吳姓傳播妹（20歲），吳女向公司王姓男子（26歲）訴苦，昨天王約舒出面談判，要求舒賠償吳女1萬6000元，但事後舒認為不受尊重，便夥同伴尋釁。
今天凌晨零時20分許，舒與8名同夥，到高雄市新興區七賢二路與南台路口，發現王姓男子的賓士轎車停在路旁，持球棒猛砸轎車，砸毀轎車車窗，車身多處凹陷，嚇壞路人。
高雄市警新興分局據報街頭有成群男子砸車，立即動員趕到滋事事故現場，但舒姓男子等人已經逃之夭夭。
警方追查出事故發生原因，立即追捕舒姓男子，案發4小時後，今天凌晨4點多，查捕舒姓男子和2名分別23歲、18歲的許姓男子、黃姓（24歲）、傅姓（27歲）、羅姓（23歲）、陳姓（21歲）、林姓（23歲）及王姓（21歲）等9人到案，搜出滋事用的球棒，將全案依違反刑法150條聚眾鬥毆、毀損罪移送法辦。
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