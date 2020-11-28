男子疑言語騷擾傳播妹 被約出談判揪眾街頭砸車

經紀公司員工舒姓男子疑言語騷擾另家經紀公司的傳播妹吳姓女子，吳女向公司反映，雙方相約談判，談妥賠償價碼後，舒認為不受尊重，今天凌晨夥人涉嫌砸毀代吳女出頭的王姓男子轎車，警方4小時後查捕舒等9人到案，依聚眾鬥毆及毀損罪嫌移送法辦。

據了解，舒姓男子（19歲）日前言語騷擾吳姓傳播妹（20歲），吳女向公司王姓男子（26歲）訴苦，昨天王約舒出面談判，要求舒賠償吳女1萬6000元，但事後舒認為不受尊重，便夥同伴尋釁。

今天凌晨零時20分許，舒與8名同夥，到高雄市新興區七賢二路與南台路口，發現王姓男子的賓士轎車停在路旁，持球棒猛砸轎車，砸毀轎車車窗，車身多處凹陷，嚇壞路人。

高雄市警新興分局據報街頭有成群男子砸車，立即動員趕到滋事事故現場，但舒姓男子等人已經逃之夭夭。