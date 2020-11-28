男子報假案又投訴員警拔槍恐嚇 這次踢到大鐵板

新北市邱姓男子今年7月向內政部1996專線投訴，誣指樹林警分局山佳派出所何姓員警拔槍恐嚇還意圖開槍射擊，何員為維護警譽依法提告，新北地檢署勘驗員警密錄器畫面，確認邱男投訴內容不實，日前依恐嚇危害安全及誣告罪起訴。

「你完了」、「我絕對要把你換掉（台語）」、「我就把你玩到倒（台語）」新北市邱姓男子今年7月19日下午1時28分在樹林區住處打電話報警，聲稱遭人威脅，轄區派出所何姓及陳姓員警二人獲報，迅速到場欲了解相關案情，不料，邱竟出言恐嚇上門查訪員警。

當天下午1時47分，邱男還惡人先告狀，當著員警的面，打電話到內政部1996專線投訴，指控員警不僅拔槍恐嚇還企圖開槍射擊，引起到何姓員警不滿，為維護警察聲譽堅持依法提告。

「我忘記了。」邱男到庭後改口，表示沒說員警有拔槍，辯稱只有說有聽到何員解開槍套鈕扣的聲音，新北地檢署檢察官勘驗當天到場處理的何、陳兩名員警密錄器全程影片，確認邱男投訴內容根本不實，日前依恐嚇危害安全及誣告罪起訴。