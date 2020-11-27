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全面脫貧？「十三五」期限倒數，中共稱貧困縣「清零」

稱要撿石頭攀爬擋土牆 新北男墜落送醫

中央社 / 新北27日電

新北市今天發生一起離奇墜落意外。47歲林姓男子不明原因跑到新店區一處工地攀爬擋土牆，不慎從3層樓高度墜落；經送醫目前意識清醒，並聲稱是為了撿石頭，詳細待警方釐清。

新北市新店警分局下午3時許接獲民眾通報，指新店區莒光路87巷內的工地，有人從3層樓高度墜落，警消趕抵現場將該名男子送往慈濟醫院救治，目前意識清楚，仍在院觀察中。

據了解，工地主任表示自己不認識該名傷者，但事發前，其他工人發現他站在上面滑手機。

警方說，傷者47歲林姓男子為人力派遣公司員工，今天指派地點和案發地不符，詳細原因有待進一步釐清；由於仍在救治中，已通知林男的母親到院陪同。

新北市政府勞動檢查處也派員到場了解後表示，林男原本應該到其他工地上工卻曠職，他聲稱是為了撿石頭才攀爬擋土牆，其狀況不適用職業災害規定。

新北市工務局施工科長潘亮宇表示，工地應做好管制措施，不應該讓閒雜人等進入，除參考警方筆錄，也會要求工地說明；若工地沒有做好管制導致公共安全問題，可依建築法處新台幣1萬8000元以上、9萬元以下罰鍰。

建築 慈濟

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