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色迷心竅！男子網路裸聊遭詐騙 員警及時攔阻

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門1名黃姓男子透過「抖音APP」認識一名年輕女子，雙方互加LINE進行視訊裸聊，沒想到對方在聊天結束後，竟擷取視訊影片，威脅男子購買遊戲點數並傳送儲值序號，好在金湖分局偵查隊偵查佐李智章下班後，剛好前往金沙鎮超商購物，查覺有異，經過他的勸阻，才成功攔阻黃男遭詐騙。

金湖分局表示，黃姓男子與陌生女子，互加LINE進行視訊裸聊，結果對方以擷取的視訊影片威脅，要黃男購買遊戲點數，黃男心生畏懼前往購買大量點數，所幸巧遇休假的員警李智章，李智章即時發現並通報金沙分駐所員警前往，告知這是網路援交詐騙的慣用手法，黃男才恍然大悟，立即取消儲值點數。

李智章說，他是看到黃男在操作超商機台購買2萬元遊戲點數完成結帳後，回到車上滑著手機，機警的他查覺有異，立即上前敲打該男子車窗與其攀談，推測黃男應遭詐騙，隨即通知金沙分駐所員警楊志賢、陳靖宇到場瞭解，成功攔阻該名男子遭受詐騙。

警方也表示，詐騙手法層出不窮，民眾稍有不慎即可能落入詐騙集團設下的陷阱，金湖分局統計轄區內今年民眾以購買遊戲點數方式遭詐騙案件計有5件，購買遊戲點數53筆，損失金額15萬3千元。金湖分局為防止轄內遊戲點數詐騙案件發生，已成立專責「詐欺防制小組」，指定專責人員與超商業者建立聯繫管道、製作反詐騙看板及印製宣導小卡片予轄內販售遊戲點數超商，務請店員於顧客購買遊戲點數結帳時發送提醒資訊，直接針對易遭詐騙之群體進行分眾宣導，以有效防制民眾被害。

金湖分局分局長何明祥呼籲，民眾網路世界虛虛實實，透過網路交友更要提高警覺，另遊戲點數已經成為犯罪集團進行詐騙的金流管道，切勿聽信要求前往購買遊戲點數，以免成為詐欺集團眼中肥羊。

金門1名黃姓男子透過「抖音APP」認識一名年輕女子，雙方互加LINE進行視訊裸聊，沒想到竟遭對方威脅，要求他購買遊戲點數，好在金湖分局員警剛好在超商購物，查覺有異，才成功攔阻黃男遭詐騙。圖／警方提供
金門1名黃姓男子透過「抖音APP」認識一名年輕女子，雙方互加LINE進行視訊裸聊，沒想到竟遭對方威脅，要求他購買遊戲點數，好在金湖分局員警剛好在超商購物，查覺有異，才成功攔阻黃男遭詐騙。圖／警方提供
金湖分局員警到超商購物，查覺民眾神色有異可能遭詐騙，經過他的勸阻，才成功攔阻黃男遭詐騙。圖／警方提供
金湖分局員警到超商購物，查覺民眾神色有異可能遭詐騙，經過他的勸阻，才成功攔阻黃男遭詐騙。圖／警方提供

詐騙集團 超商 詐欺

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