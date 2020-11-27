新北女志工從5樓墜落受傷 疑似心情不佳

在新北市一間民間社團擔任志工的陳姓女子今天被人發現意外墜落在社團後方防火巷，陳女送醫時意識還算清楚，暫無生命危危險。據了解，陳女近日疑似情緒低落，至於確實發生原因，有待警方進一步調查釐清。

新北市消防局今天下午3時許獲報，新店區北新路一處宗教會館後方發生墜樓意外，警方及救護人員到場發現25歲陳姓女子倒臥在後方防火巷，身上有多處擦挫傷，但意識還算清楚，緊急送往新店耕莘醫院。

據了解，25歲陳女是在由宗教所成立的社福團體擔任志工，今天下午有教友發現陳女坐在5樓陽台邊，出言欲委婉勸其下來，因陳女情緒過於激動，連忙下樓找人協助，沒想到再上樓後發現陳女已墜落至後方防火巷。

據家屬表示，陳女最近心情十分低落，但確實事原因仍有待警方進一步調查釐清。

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