快訊

國民阿嬤的藝界人生：台語片時代的「最佳女主角」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南員警警大受訓跑步測驗昏倒 同仁驚呼「他很會跑」

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警局第二分局秘書室員警莊瑞龍上月12日起在警大接受佐四類第40期第4梯次受訓，下午在跑步測驗時，疑似心臟問題無呼吸，使用AED電擊後送林口長庚醫院急救，據了解，現已恢復心跳，但意識仍模糊，莊的家屬據報後趕往醫院探視，同仁聞訊後大感意外，直說沒聽說他身體有狀況，「他很會跑」。

台南市警二分局指出，54歲的莊瑞龍自我要求高，平常表現也很好。然而，下午3時多，同仁得知他訊息，紛紛表達關心之意，希望他可以很快的脫離險境。同仁表示，記得莊很會跑，而且是強項，怎會發生這種事呀。

莊的家人接獲校方通知，立即北上了解狀況，據了解，經林口長庚醫院急救後，他已恢復心跳，脈博也恢復正常，但意識仍模糊，正由醫護人員診治當中。

莊瑞龍的家屬下午據報後北上醫院探視，同仁聞訊後大感意外，直說沒聽說他身體有狀況，記得他很會跑。記者邵心杰／翻攝
莊瑞龍的家屬下午據報後北上醫院探視，同仁聞訊後大感意外，直說沒聽說他身體有狀況，記得他很會跑。記者邵心杰／翻攝

林口 長庚 醫護人員

延伸閱讀

花蓮消防局人事室主任北上開會猝死 局長：非常錯愕

CPR救同事一命卻被怪太用力壓傷胸部 網友驚：刷新三觀

跑步知識／馬拉松場上的急救天使－AED RUNNER

阿里山路跑驚傳女子休克 失去呼吸心跳送往嘉基搶救中

相關新聞

找到了！萬華失聯少女西門町商圈服飾店內尋獲

16歲黃姓少女11月25日晚上離家後失聯，其母著急上網發文尋人，並向警方報案後，發現少女手機定位一度出現在新北市淡水區，...

疑未保持距離 國1彰化系統路段9車追撞幸無人受傷

國道1號南下196.72公里彰化系統交流道附近，今天晚間6時許，疑因未保持行車距離，在外側車道發生9輛車追撞事故，車輛回...

男為300元砸友車 新北警逮人送辦

新北市一名吳姓男子疑因不滿周姓友人欠他300元不還，竟拿磚頭砸壞對方汽車的後擋風玻璃出氣。警方調閱監視器後鎖定吳男，訊後...

新北女志工從5樓墜落受傷 疑似心情不佳

在新北市一間民間社團擔任志工的陳姓女子今天被人發現意外墜落在社團後方防火巷，陳女送醫時意識還算清楚，暫無生命危危險。據了...

台南員警警大受訓跑步測驗昏倒 同仁驚呼「他很會跑」

台南市警局第二分局秘書室員警莊瑞龍上月12日起在警大接受佐四類第40期第4梯次受訓，下午在跑步測驗時，疑似心臟問題無呼吸...

男感情受挫獨跪水田沉思全身泥 警溫情喊話1小時勸回

宜蘭羅東林姓男子昨天疑似因感情受阻，下午孤坐在水稻田中央，低頭陷入沉思，即使沾滿泥濘也不遠起身離去，羅東警分局成功派出所...

台南麻豆汽車失控撞入民宅 駕駛有糖尿病史被緊急送醫

南市麻豆區興中路下午4點31分許，一部汽車突失控撞入保養廠騎樓內，幸好撞到鐵門停下來，54歲駕駛患者有糖尿病，疑因血糖不穩導致身體不適失控，麻豆消防分隊據報趕往將駕駛送往麻豆新樓醫院救治，幸無明顯外傷...

國道未繫安全帶者事故致死率 為有繫安全帶的3.6倍

國道行車速度快，萬一發生事故時，死傷程度往往較一般道路嚴重。經統計，行駛國道未繫安全帶，發生事故之致死率，是繫安全帶的3...

向當鋪借1萬元沒還 桃園男子慘被擄走挨打、急跳車報警

桃園市1名楊姓男子因向八德區1間當鋪借款1萬元，由於遲遲未還，昨天晚上竟在桃園區超商前，遭鄧姓、賴姓男子強押上車到當鋪要...

高雄漁筏因擦撞失去動力 海巡人員拖帶回港助2人脫困

近日正值魩仔魚捕撈季節，今早高雄市林園區一艘漁筏因意外擦撞在外海失去動力，船上有兩人漂流海上等待救援。海巡署高雄海巡隊人...

遇拋錨車暖警伸援！感動的畫面被路人拍下PO文按讚

台中市警局霧峰分局萬豐派出所警員陳誌國前天上午開車巡邏時，發現有一輛拋錨車待援，暖心提供協助，過程被網友PO上臉書「霧峰...

北市16歲少女失聯2天 最後定位淡水學區傳又跑回北市

台北市萬華區一名16歲黃姓少女本月25日晚間9時許離家後便失去聯繫，母親報警協尋後，警方定位發現少女最後定位在淡水學府路...

熱門新聞

勞動基金爆弊案！官員帳戶冒出900萬不明現金遭搜索

分手炮得寸進尺…持打火機、房門牌插私處 挨告賠錢獲緩刑

等不到1個多月後退休 高市警分局勤務中心主任心肌梗塞猝死

勞動基金爆弊 勞金局官員涉貪炒股

勞動部勞金局前組長涉貪 廉政署移送複訊出現「特殊待遇」

國中校園女學生墜樓不治 宜蘭縣1個月兩起國中生墜樓亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。