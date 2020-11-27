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台南員警警大受訓跑步測驗昏倒 同仁驚呼「他很會跑」
台南市警局第二分局秘書室員警莊瑞龍上月12日起在警大接受佐四類第40期第4梯次受訓，下午在跑步測驗時，疑似心臟問題無呼吸，使用AED電擊後送林口長庚醫院急救，據了解，現已恢復心跳，但意識仍模糊，莊的家屬據報後趕往醫院探視，同仁聞訊後大感意外，直說沒聽說他身體有狀況，「他很會跑」。
台南市警二分局指出，54歲的莊瑞龍自我要求高，平常表現也很好。然而，下午3時多，同仁得知他訊息，紛紛表達關心之意，希望他可以很快的脫離險境。同仁表示，記得莊很會跑，而且是強項，怎會發生這種事呀。
莊的家人接獲校方通知，立即北上了解狀況，據了解，經林口長庚醫院急救後，他已恢復心跳，脈博也恢復正常，但意識仍模糊，正由醫護人員診治當中。
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