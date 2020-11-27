山老鼠野外求生9天盜牛樟菇 仍逃不過物聯網追緝
陳姓「山老鼠」為了躲避查緝從花蓮入山，走了9天山路到台東盜採牛樟菇；未料還是逃不過物聯網的大數據資料判斷，在下山時遭林務局會同保七人員查獲。
住在花蓮的陳姓男子從花蓮富里進入山區往台東方向前進，在林務局台東林管處管轄的林班地內盜取牛樟菇1.24公斤，市價約新台幣10萬元，26日下山時被埋伏的台東林管處和保七總隊台東分隊人員逮捕。
陳男向查緝人員坦承，為了躲避查緝特別挑選冷門的路線，遠從花蓮富里鄉入山，走了9天崎嶇山路、翻過峭壁到台東，原以為神不知鬼不覺，最後還是躲不過被監控逮捕。
關山工作站表示，從今年9月開始成立「滅鼠專案」建置物聯網系統後，11月5日就監控到1起盜採牛樟案，昨天又破獲第2起。
關山工作站表示，專案人員透過物聯網系統的數據蒐集，發現山老鼠活動行為改變，以往的熱門進山和下山路線起了變化，山老鼠為了躲避查緝開始選擇比較難行和耗費多日的冷門路線，於是專案人員找出這些冷門路線埋伏布線。
專案人員逮捕陳男時，他身上只有白米、鍋子、簡單罐頭、打火機、開山刀和挖取牛樟菇的工具，沒有帳篷和厚衣物，這幾天台東山區下雨，專案人員佩服陳男的野外求生本領，感嘆用在錯的地方。
台東林管處表示，牛樟菇為貴重的森林副產物，價格昂貴，讓山老鼠貪心覬覦，甘心從花蓮步行9天遠赴台東關山盜採，即使選擇陡峭崎嶇路線仍然遭逮。呼籲山老鼠們，所有舉動都在林、警的監控中，不要再有竊取森林產物的念頭。
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