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男感情受挫獨跪水田沉思全身泥 警溫情喊話1小時勸回

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

羅東警分局成功派出所警員莊育霖，在水稻田邊信心喊話1小時，終於讓癡情的林姓男子回頭上岸。記者張議晨／翻攝。
羅東警分局成功派出所警員莊育霖，在水稻田邊信心喊話1小時，終於讓癡情的林姓男子回頭上岸。記者張議晨／翻攝。

宜蘭羅東林姓男子昨天疑似因感情受阻，下午孤坐在水稻田中央，低頭陷入沉思，即使沾滿泥濘也不遠起身離去，羅東警分局成功派出所警員莊育霖獲報後，擔心男子心情不穩，在田邊信心喊話1小時「有心事我們聽你說！」讓林男卸下心防，重拾希望走出稻田，由家屬帶回照顧。

昨天下午3時許，林男突然呆坐在羅東鎮北成里的一處水稻田，且呈現跪姿，引起路過民眾側目，有民眾擔心林男想不開，鑄下憾事，著急報警協助。

羅東警分局獲報後，派出莊育霖前往了解，因水稻田滿是泥濘，莊育霖在岸邊積極喊話，從人民保母變身成諮商師，開導林男「吃飯了啦！」、「有什麼心事，到派出所跟我們說」、「水裡很冷」、「會著涼啦」、「我們會聽你說」。

莊育霖在旁喊話1小時，終於讓林男卸下心防，起身離開田區，他向警方透露，會呆坐田中，是因為感情因素，意志消沉，才會在田裡發呆。

林男起身後滿身都是爛泥巴，莊育霖不畏弄髒衣服，陪同林男返家，轉由父親照顧。警方說，警察工作重要的意義，是在有人陷入困境需要幫助時，伸出援手，警察只要有能力，更是應該義不容辭。

羅東警分局成功派出所警員莊育霖在水稻田邊信心喊話。記者張議晨／翻攝。
羅東警分局成功派出所警員莊育霖在水稻田邊信心喊話。記者張議晨／翻攝。

羅東 警察

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