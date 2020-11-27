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台南麻豆汽車失控撞入民宅 駕駛有糖尿病史被緊急送醫

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市麻豆區興中路下午發生汽車爆衝入民宅內，幸只有駕駛輕傷。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆區興中路下午發生汽車爆衝入民宅內，幸只有駕駛輕傷。記者吳淑玲／翻攝

南市麻豆區興中路下午4點31分許，一部汽車突失控撞入保養廠騎樓內，幸好撞到鐵門停下來，54歲駕駛患者有糖尿病，疑因血糖不穩導致身體不適失控，麻豆消防分隊據報趕往將駕駛送往麻豆新樓醫院救治，幸無明顯外傷，實際肇事原因待進一步調查。

麻豆分隊接獲勤指中心通報，下午4點31分許，在麻豆區興中路202號發生汽車衝撞民宅事故，出動麻豆11、71及91，三車四警消前往。到場後發現駕駛為一名男性（54歲），意識不清躺臥於駕駛座內人未受困。現場僅店家鐵捲門輕微凹陷，沒有造成其他人員傷亡。

患者兒子在場表示，患者有糖尿病及抽搐病史。現場患者意識對痛有反應（GCS113），經量測血糖值為HI。患者現場極度躁動，經兩名出勤救護員給予靜脈注射並穩定好患者生命徵象，立即將患者送往麻豆新樓醫院。

據指出，該輛綠色汽車下午經過麻豆興中路212號丹丹漢堡附近，突然失控車頭衝入騎樓內，巨大碰撞聲把保養場及路民眾嚇了一大跳；警消人員呼籲駕駛上路時要注意身體狀況，尤其血糖不穩時恐會造成身體不適，開車上路恐釀意外。

台南市麻豆區興中路下午發生汽車爆衝入民宅內，消防人員將駕駛送出送醫。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆區興中路下午發生汽車爆衝入民宅內，消防人員將駕駛送出送醫。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆區興中路下午發生汽車爆衝入民宅內，消防人員將駕駛送出送醫。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆區興中路下午發生汽車爆衝入民宅內，消防人員將駕駛送出送醫。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆區興中路下午發生汽車爆衝入民宅內，幸只有駕駛輕傷。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆區興中路下午發生汽車爆衝入民宅內，幸只有駕駛輕傷。記者吳淑玲／翻攝

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