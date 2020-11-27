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找到了！萬華失聯少女西門町商圈服飾店內尋獲
16歲黃姓少女11月25日晚上離家後失聯，其母著急上網發文尋人，並向警方報案後，發現少女手機定位一度出現在新北市淡水區，今天又有少女友人稱其已返回台北市中正區，警方派員尋找後，下午4時許在西門町一間服飾店內尋獲少女，目前已將其帶返警局撤銷協尋通報，後續將交由家屬帶回。
據悉，黃女家住台北市萬華區貴陽街，她25日晚上9時向母親說要到家樂福桂林店，離家後就此失聯，黃母事後著急向警方求助，並上網發文尋人，指「女兒有憂鬱症，又被網友帶走，真的很擔心」。
警方介入後發現，少女出門後，就往家樂福桂林店反方向走（往北），手機定位一度出現在新北市淡水區，今天少女友人又說，黃女已經回到中正區北門附近，警方再次派員前往尋人。
直到下午4時許，警方透過與少女相識的網友將黃女約出，雙方相約西門町商圈內一間連鎖服飾店，經派員到場會合後，順利將黃女尋回，目前已將其帶返警局撤銷協尋通報，並釐清少女失聯原因，後續將交由黃女母親帶回。
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