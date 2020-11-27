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向當鋪借1萬元沒還 桃園男子慘被擄走挨打、急跳車報警
桃園市1名楊姓男子因向八德區1間當鋪借款1萬元，由於遲遲未還，昨天晚上竟在桃園區超商前，遭鄧姓、賴姓男子強押上車到當鋪要求還錢，楊還被毆打成傷，過程中楊趁隙跳車逃逸、報案，八德警方指出，獲報後啟動快打部隊逮獲犯案的鄧男、賴男，今天詢後依妨害自由、重利、傷害等罪移送桃園地檢署偵辦。
警方指出，楊姓男子是在今年透過網路向該間當鋪借款，由於遲未還款，被當鋪的鄧姓員工約出碰面，雙方在桃園區某超商碰面時，楊男直接遭鄧與另名賴姓員工強押帶走，還對他拳打腳踢，身體多處受傷，還好楊男機警趁隙跳車逃逸，並向警方報案。
八德警分局獲報後啟動快打機制，由分局長陳百祿親率偵查隊、大安所、四維所等約20名警力趕赴現場，楊男當場指認遭鄧男等人毆打，警方隨即涉案男子帶回偵辦，今天依妨害自由、重利、傷害等罪，將鄧姓、賴姓男子移送桃園地檢署偵辦。
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