高雄漁筏因擦撞失去動力 海巡人員拖帶回港助2人脫困

近日正值魩仔魚捕撈季節，今早高雄市林園區一艘漁筏因意外擦撞在外海失去動力，船上有兩人漂流海上等待救援。海巡署高雄海巡隊人員前往高屏溪外海救援，所幸一小時後將船筏成功拖帶進入鹽埔安檢所碼頭，圓滿完成救援任務。

今天清晨5點30分，海巡署高雄海巡隊接獲報案，一艘從中芸漁港出港的汕尾籍漁筏在高屏溪外約0.7海浬處遭不知名漁筏擦撞失去動力，船筏上2人在海面上漂流無法返港。

高雄海巡隊指出，海巡人員在通報地點發現這艘求救漁筏，船上有柯姓船長與另名漁民，考量漁船所處位置有航安顧慮，何姓船長簽署緊急拖救同意書後，高雄海巡隊人員展開緊急拖帶作業，上午6點38分將漁筏拖進鹽埔安檢所碼頭。