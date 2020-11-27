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遇拋錨車暖警伸援！感動的畫面被路人拍下PO文按讚
台中市警局霧峰分局萬豐派出所警員陳誌國前天上午開車巡邏時，發現有一輛拋錨車待援，暖心提供協助，過程被網友PO上臉書「霧峰人俱樂部」，並且在事後貼文「給警察大人按個讚！301被偷拍了，請給這位警察大人掌聲，主動協助故障車輛」，吸引其他網友按「讚！」
台中市警局霧峰分局查出，當天駕駛編號「301」的警車是萬豐派出所警員陳誌國。
陳誌國在25日上午8時10分駕駛巡邏車，行經台中市霧峰區中投東路一段、豐正路口時，發現路旁有二名女子站在一輛拋錨車附近求援，立即打開警示燈，上前關心，並詢問是否需要警方協助。
拋錨車女駕駛表示，她載一名朋友上班途中，發現轎車引擎不斷冒出濃煙，立即將轎車停靠路旁，下車想打開引擎蓋了解故障原因，卻無法順利開啟，頓時手足無措，還有有警方伸援。
陳誌國說，當時他剛處理完一起事故，返回派出所途中剛好看到有民眾待援，經詢問後，協助開啟轎車引擎蓋，卻發現引擎室頂桿故障，無法撐起引擎蓋，他靈機一動，拿路旁的木棍充當，讓引擎室快速散熱。
陳誌國指出，他對車輛維修有研究，判斷是水箱散熱系統故障所致，建議駕駛勿再行駛，並協助聯繫拖吊送修，避免車輛發生不可回復損壞，並且也避免故障車遭受後方車輛二度危害。
霧峰分局長陳家銘建議，駕駛人在開車前，應確實做好車輛檢查及保養工作，倘若遇到交通狀況無法及時排除，應放置故障警示，警告往來車輛，並可撥打110報案專線請警方到場協助。
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