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北市16歲少女失聯2天 最後定位淡水學區傳又跑回北市
台北市萬華區一名16歲黃姓少女本月25日晚間9時許離家後便失去聯繫，母親報警協尋後，警方定位發現少女最後定位在淡水學府路附近，但因學區範圍太大，警方仍在調閱監視畫面找人，讓這名母親急得在網上PO文，表示「女兒有憂鬱症，又是被網友帶走，真的很擔心」，請求淡水網友協尋。據悉，目前少女友人稱她又回到北市中正區北門附近，警方已派人前往尋找。
據了解，黃姓少女家住萬華貴陽街附近，25日晚間跟母親說要去家樂福桂林店，未料之後便未返家。母親見少女遲遲未歸，急得向派出所報案，警方調閱監視去後，發現少女一出門便往家樂福反方向走，最後定位在新北市淡水學府路附近，但因學區範圍大，淡水警方正調閱監視畫面尋人中，少女母親因此急得在臉書社團《淡水佈告欄》PO文表示「女兒有憂鬱症，又是被網友帶走，真的很擔心」，希望網友可以協助。
稍早警方又從少女好友口中得知，少女已返回北市中正區北門附近，目前警方已派人與少女母親一起前往尋找，希望少女可以盡快平安返家。
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