買點數遭詐騙 大學生不報案成犯罪黑數

屏東縣內埔警分局長蔡耀順表示，不少大學生玩線上遊戲或假援交，衍生出購買點數的詐騙案，多數人選擇不報案，而造成犯罪黑數及破窗，提醒學生勇於報案，切勿姑息養奸。

屏東縣學生校外會昨天舉行年終工作會議，邀請蔡耀順針對校外安全案例分析進行專題演講。蔡耀順今天向媒體公布演講內容表示，目前屏東縣有3萬6000多名大學生，最常與法律接觸的案件是詐騙案及誹謗罪。

蔡耀順表示，學生玩線上遊戲被遊戲點數衍生的詐欺、假援交演進的點數詐騙，因怕身分曝光而選擇不報案，尤其假援交被詐騙金額通常在新台幣5萬至10萬間，因為不敢報案，造成這類犯罪的黑數及破窗，提醒校方宣導學生勇於報案，切勿姑息養奸。

另外，蔡耀順也說，學生常用的社群媒體Dcard版，該版特殊的是非學生身分無法加入，僅能當觀察員；但學生留言往往不經意觸犯加重誹謗罪。

蔡耀順提醒校方及相關單位也要注意學生可能受誘接觸的毒品咖啡包，他提出今年未成年學生吸毒數據，屏東縣有60件，而18歲以上的大學生雖沒有犯罪數據，無論是喵喵或強力搖頭丸，對中樞神經造成的身體損害，反毒是警方、校方及相關單位要努力之處。

另外，因為長榮大學女學生命案，校園性騷擾等案件也是目前警方執法重點之一，蔡耀順表示，學生犯罪及受傷害的防制，警方、校方及相關單位要共同努力。