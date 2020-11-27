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新港狗場狗吃狗 嘉義家畜所函送飼主再罰近9萬

中央社 / 嘉義縣27日電

嘉義縣新港鄉某狗場日前發生犬隻死亡並遭其他犬隻啃咬事件，飼主遭嘉義縣家畜疾病防治所依動保法函送，，之後又因狗場飼養環境不佳，且有犬隻未依規定絕育及未完成寵物登記等遭罰新台幣8萬9000元。（嘉義縣家畜所提供） 中央社
嘉義縣新港鄉某狗場日前發生犬隻死亡並遭其他犬隻啃咬事件，飼主遭嘉義縣家畜疾病防治所依動保法函送，，之後又因狗場飼養環境不佳，且有犬隻未依規定絕育及未完成寵物登記等遭罰新台幣8萬9000元。（嘉義縣家畜所提供） 中央社

嘉義縣新港鄉某狗場日前發生狗吃狗事件，飼主遭嘉義縣家畜疾病防治所依動保法函送，之後調查發現飼養環境不佳、未依法完成絕育與寵物登記等，家畜所再罰新台幣8萬9000元。

家畜所今天表示，這間狗場日前遭民眾檢舉飼養不當，經派人稽查，狗場承諾2個月內改善，卻又發生犬隻死亡並遭其他犬隻啃咬事件，家畜所今年10月以違反動物保護法函送蔡姓飼主法辦。

家畜所持續派人前往狗場督導，飼養犬隻狀況雖還算健康，但飼養環境只些微改善，且有犬隻未依規定絕育及未完成寵物登記等。

家畜所說，依動保法相關規定，狗場未為寵物絕育、未完成寵物登記及未施打狂犬病疫苗，另飼養不當，經限期改善仍未改善，且狗場飼養環境清潔不佳，要求改善也未見明顯改善，將再罰8萬9000元。

家畜所表示，這間狗場成立於民國106年，目前飼養約100隻犬貓，採籠子及放養方式飼養，基於保護動物，將持續加強督導蔡姓飼主改善相關缺失，如果仍有違法將持續開罰。

動保法 嘉義

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