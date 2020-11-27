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影／澳籍男子「斷片」失憶 台中暖警妙計助尋回愛車
台中市一名澳大利亞籍男子安東尼(51歲)於11月21日上午至派出所求助，指稱自己記性不佳，前幾天至中國醫大附設醫院看診後，忘記機車停車位置，僅記得附近有棟「White House」；所幸受理員警靈機一動，巧妙利用停車收費系統，加上安東尼係停放於機車格內，方能成功找回，深獲感謝。
11月21日上午近8時，台中市警二分局育才派出所巡佐張慶成及警員陳育擇接獲安東尼(51歲)至所報案，指稱自己前幾天因腦部問題前往中國醫大附設醫院就醫，不料結束後忽然忘記自己機車的停車位置，只好先行搭計程車返家。
員警受理後，先耐心詢問安東尼停車處附近是否有較為特殊的店家或建築物，但安東尼表示只記得有一棟「White House」，其他皆沒有印象；陳員先騎著警用機車至醫院附近找尋，但由於適逢上班時間，四處皆是機車，辨識不易，花了30多分鐘皆無所獲。
正當陳員想要放棄時，忽然想到安東尼可能將車停放於機車格內，趕緊返回所內致電台中市停車管理處，經以車號查詢停車收費系統，得以確認安東尼停車範圍，再由張員至現場找尋，最終在北區五常街及英才路路口附近找到機車。
安東尼看到自己的愛車時，臉上露出開心的笑容，直喊「Thank you,Sir！」感謝警方找回他唯一的代步工具，員警也提醒安東尼，未來停車可以用手機拍照，避免類似情形再度發生。
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