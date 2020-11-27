快訊

龍巖集團創辦人李世聰涉侵占2100萬元 以200萬元交保

撂話要1打35 陳柏惟今被林為洲架脖3秒拉開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／澳籍男子「斷片」失憶 台中暖警妙計助尋回愛車

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市一名澳大利亞籍男子安東尼(51歲)於11月21日上午至派出所求助，指稱自己記性不佳，前幾天至中國醫大附設醫院看診後，忘記機車停車位置，僅記得附近有棟「White House」；所幸受理員警靈機一動，巧妙利用停車收費系統，加上安東尼係停放於機車格內，方能成功找回，深獲感謝。

11月21日上午近8時，台中市警二分局育才派出所巡佐張慶成及警員陳育擇接獲安東尼(51歲)至所報案，指稱自己前幾天因腦部問題前往中國醫大附設醫院就醫，不料結束後忽然忘記自己機車的停車位置，只好先行搭計程車返家。

員警受理後，先耐心詢問安東尼停車處附近是否有較為特殊的店家或建築物，但安東尼表示只記得有一棟「White House」，其他皆沒有印象；陳員先騎著警用機車至醫院附近找尋，但由於適逢上班時間，四處皆是機車，辨識不易，花了30多分鐘皆無所獲。

正當陳員想要放棄時，忽然想到安東尼可能將車停放於機車格內，趕緊返回所內致電台中市停車管理處，經以車號查詢停車收費系統，得以確認安東尼停車範圍，再由張員至現場找尋，最終在北區五常街及英才路路口附近找到機車。

安東尼看到自己的愛車時，臉上露出開心的笑容，直喊「Thank you,Sir！」感謝警方找回他唯一的代步工具，員警也提醒安東尼，未來停車可以用手機拍照，避免類似情形再度發生。

澳大利亞籍男子安東尼21日上午至派出所求助，指稱自己記性不佳，前幾天至中國醫大附設醫院看診後，忘記機車停車位置，僅記得附近有棟「White House」；所幸受理員警靈機一動，巧妙利用停車收費系統，加上安東尼係停放於機車格內，方能成功找回。圖／警方提供
澳大利亞籍男子安東尼21日上午至派出所求助，指稱自己記性不佳，前幾天至中國醫大附設醫院看診後，忘記機車停車位置，僅記得附近有棟「White House」；所幸受理員警靈機一動，巧妙利用停車收費系統，加上安東尼係停放於機車格內，方能成功找回。圖／警方提供
澳大利亞籍男子安東尼21日上午至派出所求助，指稱自己記性不佳，前幾天至中國醫大附設醫院看診後，忘記機車停車位置，僅記得附近有棟「White House」；所幸受理員警靈機一動，巧妙利用停車收費系統，加上安東尼係停放於機車格內，方能成功找回。圖／警方提供
澳大利亞籍男子安東尼21日上午至派出所求助，指稱自己記性不佳，前幾天至中國醫大附設醫院看診後，忘記機車停車位置，僅記得附近有棟「White House」；所幸受理員警靈機一動，巧妙利用停車收費系統，加上安東尼係停放於機車格內，方能成功找回。圖／警方提供

警察

相關新聞

海軍證實：水下作業大隊中士溺水 加護病房治療中

海軍艦隊指揮部今天表示，水下作業大隊水械專長班邱姓中士，在昨天進行訓練期間發生疑似溺水意外，已送往國軍高雄總醫院左營分院...

差2個月退休！高市警仁武分局勤指中心主任姚世章猝逝

警界又傳憾事！高雄市仁武警分局勤指中心主任姚世章明年元月份即將退休，昨天深夜下班考量返家路途遙遠，借助鳥松區友人住家，今...

U值媒／單親媽勒死子女判死刑，是法官歧視「單親悲歌」？

新北某吳姓單親媽媽因生活壓力太大，下藥迷昏6歲兒和7歲女兒後勒斃，被依殺人罪判死刑。對此，立委王婉諭、隋棠、婦女新知紛紛批評法官，本文有不同見解。臺灣社會在談長照悲歌時，往往說殺人的行為人有莫大苦衷，他們無論身心都有千斤重擔，但被害人「被殺」乃至「被自殺」的意願，則非旁觀者所問。為何大家「旁觀他人之痛苦」時，對加害人有過度旺盛的「同情心」，卻不對被害人有絲毫的關懷，或是認為「被害人之死」其實是一種「解脫」？

新港狗場狗吃狗 嘉義家畜所函送飼主再罰近9萬

嘉義縣新港鄉某狗場日前發生狗吃狗事件，飼主遭嘉義縣家畜疾病防治所依動保法函送，之後調查發現飼養環境不佳、未依法完成絕育與...

台北計程車疑為閃避自行車 衝入騎樓釀4傷

一輛計程車今天行經台北市木新路3段附近時，不慎衝入民宅騎樓，導致4人受傷。警方初步調查，62歲張姓計程車司機疑為閃避穿越...

宜蘭漁船擱淺北方澳岸際 4人獲救

宜蘭縣南方澳籍漁船「源勝88號」今天上午7時許在北方澳海域岸際作業時不慎擱淺，船上包含3名印尼籍船員及林姓船長一度受困，...

影／澳籍男子「斷片」失憶 台中暖警妙計助尋回愛車

台中市一名澳大利亞籍男子安東尼(51歲)於11月21日上午至派出所求助，指稱自己記性不佳，前幾天至中國醫大附設醫院看診後...

詐騙份子謊稱賣名牌包誘男子匯款 中壢警方即時阻詐

桃園市中壢區昨天下午1點許，1名范姓男子於聯邦銀行，欲匯款2萬元至中國信託帳戶，匯款後不時察看手機訊息、提及亞馬遜包裹和...

台南市民皮包失而復得 至市長信箱留言大讚員警很有心

「好在有員警幫忙…」，台南市高姓女子日前在中西區某KTV唱歌，忘了拔機車鑰匙，想到後跑出來看，置物箱內皮包已不翼而飛，心...

海軍中士深潛訓練突傳意外昏迷 加護病房裝葉克膜急救中

海軍蘇澳艦邱姓中士，昨天下午再進行深潛訓練時，突然出現意外邱無呼吸心跳，軍方緊急將他送往國軍高雄總醫院左營分院，目前仍在...

影／跨雙白線逼撞重機騎士 危險駕駛遭肉搜

重機路權再被挑戰，集集分局針對民眾於臉書中留言：「只能請各位幫忙肉搜，接下來就是去他家“車聚了“！」一案，經調發現是發生...

影／台中騎士晚間騎機車未開車燈 不服取締聯絡友助勢

台中市民許男23日晚間騎機車未開車燈，騎至文心路被警攔下，許男疑因不服取締，打手機電話聯絡友人到場助勢，執勤員警通報線上...

熱門新聞

祭拜高以翔後倒在墓旁 資深音樂人呂曉棟疑心臟病猝逝

勞動基金爆弊案！官員帳戶冒出900萬不明現金遭搜索

分手炮得寸進尺…持打火機、房門牌插私處 挨告賠錢獲緩刑

龍巖創辦人李世聰夫婦涉公款私用 侵占2100萬遭約談

才剛辦潛艦國造典禮 台船外包商因閃燃一死一傷

等不到1個多月後退休 高市警分局勤務中心主任心肌梗塞猝死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。