詐騙份子謊稱賣名牌包男子要匯款　中壢警方即時阻詐

桃園市中壢區昨天下午1點許，1名范姓男子於聯邦銀行，欲匯款2萬元至中國信託帳戶，匯款後不時察看手機訊息、提及亞馬遜包裹和分期匯款等語，行員懷疑其遭詐騙，且接到中國信託銀行來電通知，該筆款項匯入的帳戶疑似為詐騙帳戶，故將款項退回，行員隨即通知范男領回款項，並通報警方。

中壢警分局大崙所警員王朝羣、蕭禾毅趕赴現場後，范員仍想繼續匯款，向警方表示，他請朋友代購名牌包包，已收到貨品且確認貨品無誤，所以要將購物的金額匯款給朋友，但范員神色慌張、說話支支吾吾，且當警方詢問是否能瀏覽他與友人的LINE對話紀錄時，也遭以隱私為由拒絕。

經警方耐心解釋，該帳戶已遭銀行確認為疑似警示帳戶，不管你是否為購物付款，或是此朋友你確實認識，均是有問題的匯款，是常見的詐騙手法，才驚覺上當。他向警方表示他不會再去匯款，並大讚警方的熱心協助，保住辛苦賺來的錢。