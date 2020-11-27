快訊

海軍中士深潛訓練突傳意外昏迷 加護病房裝葉克膜急救中

等不到1個多月後退休 高市分局警勤務中心主任心肌梗塞猝死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐騙份子謊稱賣名牌包男子要匯款　中壢警方即時阻詐

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市中壢區昨天下午1點許，1名范姓男子於聯邦銀行，欲匯款2萬元至中國信託帳戶，匯款後不時察看手機訊息、提及亞馬遜包裹和分期匯款等語，行員懷疑其遭詐騙，且接到中國信託銀行來電通知，該筆款項匯入的帳戶疑似為詐騙帳戶，故將款項退回，行員隨即通知范男領回款項，並通報警方。

中壢警分局大崙所警員王朝羣、蕭禾毅趕赴現場後，范員仍想繼續匯款，向警方表示，他請朋友代購名牌包包，已收到貨品且確認貨品無誤，所以要將購物的金額匯款給朋友，但范員神色慌張、說話支支吾吾，且當警方詢問是否能瀏覽他與友人的LINE對話紀錄時，也遭以隱私為由拒絕。

經警方耐心解釋，該帳戶已遭銀行確認為疑似警示帳戶，不管你是否為購物付款，或是此朋友你確實認識，均是有問題的匯款，是常見的詐騙手法，才驚覺上當。他向警方表示他不會再去匯款，並大讚警方的熱心協助，保住辛苦賺來的錢。

警方呼籲，對於以任何事由要求匯款、交付金錢等情況，均應冷靜查證，有任何疑問均可撥打165反詐騙諮詢專線，避免受騙上當，也呼籲各金融機構對於可疑的匯款案件，多加關懷提問，並可打110通知警方派員協助。

詐騙份子謊稱賣名牌包，中壢警方即時阻詐。記者高宇震／翻攝
詐騙份子謊稱賣名牌包，中壢警方即時阻詐。記者高宇震／翻攝

詐騙 電通

延伸閱讀

自稱幫女友還債、家人要開刀 中壢偵查佐吞35萬被判2年

點火、撿骨要紅包？ 中壢殯葬所員工收賄一百多萬 二審刑度減半

影／游淑慧爆料赴義考察狂掃名牌包　高嘉瑜反擊：游當時都在照顧郝龍斌

桃園客運中壢客運擦撞 網友歪樓：桃園中壢世紀大對決

相關新聞

海軍中士深潛訓練突傳意外昏迷 加護病房裝葉克膜急救中

海軍蘇澳艦邱姓中士，昨天下午再進行深潛訓練時，突然出現意外邱無呼吸心跳，軍方緊急將他送往國軍高雄總醫院左營分院，目前仍在...

差2個月退休！高市警仁武分局勤指中心主任姚世章猝逝

警界又傳憾事！高雄市仁武警分局勤指中心主任姚世章明年元月份即將退休，昨天深夜下班考量返家路途遙遠，借助鳥松區友人住家，今...

國中校園女學生墜樓不治 宜蘭縣1個月兩起國中生墜樓亡

宜蘭今某國中女學生上課途中墜樓命危，送醫後宣告不治，11月9日羅東某國中也有一起女學生墜樓意外，1個月內宜蘭縣發生兩起國...

宜蘭漁船擱淺北方澳岸際 4人獲救

宜蘭縣南方澳籍漁船「源勝88號」今天上午7時許在北方澳海域岸際作業時不慎擱淺，船上包含3名印尼籍船員及林姓船長一度受困，...

影／澳籍男子「斷片」失憶　台中暖警妙計助尋回愛車

台中市一名澳大利亞籍男子安東尼(51歲)於11月21日上午至派出所求助，指稱自己記性不佳，前幾天至中國醫大附設醫院看診後...

詐騙份子謊稱賣名牌包男子要匯款　中壢警方即時阻詐

桃園市中壢區昨天下午1點許，1名范姓男子於聯邦銀行，欲匯款2萬元至中國信託帳戶，匯款後不時察看手機訊息、提及亞馬遜包裹和...

影／跨雙白線逼撞重機騎士 危險駕駛遭肉搜

重機路權再被挑戰，集集分局針對民眾於臉書中留言：「只能請各位幫忙肉搜，接下來就是去他家“車聚了“！」一案，經調發現是發生...

影／台中騎士晚間騎機車未開車燈 不服取締聯絡友助勢

台中市民許男23日晚間騎機車未開車燈，騎至文心路被警攔下，許男疑因不服取締，打手機電話聯絡友人到場助勢，執勤員警通報線上...

沒醫師執照竟替同鄉做醫美 桃園查獲29歲越南女密醫

桃園市衛生局接獲檢舉，日前會同移民署專勤隊前往桃園區1處美容工作室稽查，果然發現29歲越南籍段氏女子沒有醫師執照，正替同...

等不到1個多月後退休 高市警分局勤務中心主任心肌梗塞猝死

高雄市警仁武分局2線3星的勤務中心主任姚世章昨晚退勤後，到朋友家過夜，準備今天上午上班，凌晨突然心肌梗塞，送醫後不治。姚...

北市計程車衝上騎樓 釀1男2女3人受傷

今天早上10時許，台北市文山區寶橋木新路3段，一輛計程車衝上騎樓，造成1男2女3人受傷，傷者意識都很清醒，目前送醫救治，...

民眾檢舉交通違規累計4萬多件 創下屏東歷年新高

屏東縣政府警察局統計，民眾檢舉交通違規案件，今年截至10月為止，已累計40787件創歷年新高，其中以違規停車2萬4787...

熱門新聞

祭拜高以翔後倒在墓旁 資深音樂人呂曉棟疑心臟病猝逝

勞動基金爆弊案！官員帳戶冒出900萬不明現金遭搜索

分手炮得寸進尺…持打火機、房門牌插私處 挨告賠錢獲緩刑

龍巖創辦人李世聰夫婦涉公款私用 侵占2100萬遭約談

才剛辦潛艦國造典禮 台船外包商因閃燃一死一傷

勞動基金爆弊 勞金局官員涉貪炒股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。