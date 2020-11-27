影／跨雙白線逼撞重機騎士 危險駕駛遭肉搜

重機路權再被挑戰，集集分局針對民眾於臉書中留言：「只能請各位幫忙肉搜，接下來就是去他家『車聚了』！」一案，經調發現是發生於今年9月19日在台16線水里往集集方向路段，一輛自小貨車跨越雙白線超車，擦撞大型重型機車的交通事故，強調將依照相關規定舉發。

集集分局表示，警方不容危險駕駛行為，確保行車路權，全案是從民眾於（TMRA台灣摩托車友協會）臉書中留言，查明是發生於9月19日在台16線12.8公里處，為大型重型機車與自小貨車的交通事故，警方當下即接獲報案並依規定受理，另從臉書上傳影片顯示，該小貨車有逼車、迫近等危險駕車行為。

影片中大型重機車是沿台16線往水里方向行駛，路間有雙白線禁止跨越超車的標示，且進水裡隧道前的速限為60公里，但一輛自小貨車疑似要趕在進入隧道前強行超車，擠壓擦撞同方向行駛的大型重機，致重機騎士失去重心而傾倒，一時滑倒到內線車道，差點遭後方的大型遊覽車壓到，所幸馬騎士並無大礙。