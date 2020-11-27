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嚇阻違停 台北車站、吳興街科技執法明年1月4日上路

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北車站附近市民大道公車停靠站納入科技執法。圖／北市交通大隊提供
台北車站附近市民大道公車停靠站納入科技執法。圖／北市交通大隊提供

台北車站前公車停靠區及吳興街220巷台北醫學大學附設醫院周邊，因經常發生違規停車現象，影響公車上下車乘客、救護車輛及用路人通行順暢，北市交大已於周邊已建置完成科技執法設備，預計明年1月4日開始執法，即日起開始宣導。

交大執法組長王均表示，台北車站及吳興街220巷台北醫學大學附設醫院前的違規停車科技執法，透過車牌辨識系統，自動判讀違規車輛資料，如發現區域內違規停車車輛，停車超過3分鐘，即自動執行違規蒐證，匯入科技執法平台，員警認證違規後即可送件舉發，汽，機車違停罰款600元至1200元。

王均表示，北車在市民大道上的公車停靠區，經常遭違停占道，造成車流阻塞，對交通影響大，科技執法範圍就是公車停靠區的範圍。

至於吳興街部分，因附近商店多，又靠近北醫急診出口，須保持車流暢通。另外，接下來建國高架也將設監測系統，科技執法會陸續上路。另外，自強、辛亥隧道科技執法，等通過中央檢測，最快明年1月就會恢復。

台北車站附近市民大道公車停靠站納入科技執法。圖／北市交通大隊提供
台北車站附近市民大道公車停靠站納入科技執法。圖／北市交通大隊提供
吳興街220巷台北醫學大學附設醫院周邊納入科技執法。圖／北市交通大隊提供
吳興街220巷台北醫學大學附設醫院周邊納入科技執法。圖／北市交通大隊提供
吳興街220巷台北醫學大學附設醫院周邊納入科技執法。圖／北市交通大隊提供
吳興街220巷台北醫學大學附設醫院周邊納入科技執法。圖／北市交通大隊提供

北醫 台北車站 交通違規

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