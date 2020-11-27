影／台中騎士晚間騎機車未開車燈 不服取締聯絡友助勢

台中市民許男23日晚間騎機車未開車燈，騎至文心路被警攔下，許男疑因不服取締，打手機電話聯絡友人到場助勢，執勤員警通報線上警力支援，警對許男開單，並扣留牌照，「責令修復檢驗合格後發還之」予以舉發。

台中市警六分局何安派出所員警於23日晚間7時，發現許男騎重機車未開車燈，於文心路上往北屯方向行駛，當時為夜間未開燈行駛顯有危險，員警依規定予以攔停。

執勤員警與許男確認該車頭燈近燈無法開啟後，依照道路交通管理處罰條例第20條之規定「汽車引擎、底盤、電系、車門損壞，行駛時顯有危險而不即時停駛修復者，處汽車所有人1800元以上3600元以下罰鍰，並扣留其牌照，責令修復檢驗合格後發還之」予以舉發。

機車騎士許男疑因不服員警取締，電話聯繫2名民眾到場助勢，員警為避免衍生其他糾紛，通報線上警力到場支援。駕駛表示身體不適胃痙攣，請員警協助叫救護車，員警立即打電話聯絡救護車，將許男送醫。

警方表示，有關車輛頭燈原屬道路交通管理處罰條例第16條規範之燈光，惟後因部分民眾擅自改裝頭燈亮度或照射角度等違規行為，影響行車安全甚鉅，故於94年12月28日修正將頭燈納入電系系統之重要設備，顯見道路交通安全管理處罰條例認定汽車所應配備頭燈具有確保交通安全目的之性質，對行車安全影響重大。從而，車輛頭燈應屬道路交通管理處罰條例第20條所稱之「汽車之電系」。