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宜蘭漁船擱淺北方澳岸際 4人獲救
宜蘭縣南方澳籍漁船「源勝88號」今天上午7時許在北方澳海域岸際作業時不慎擱淺，船上包含3名印尼籍船員及林姓船長一度受困，經海巡及消防合力救援，4人已平安上岸。
海巡署第一（宜蘭）巡防區指揮部雷達作業組人員上午7時11分，發現漁船「源勝88號」於北方澳海域航行軌跡異常，疑似有擱淺之虞。
第一巡防區立即派遣海巡署艦隊分署第七（蘇澳）海巡隊PP-2035巡防艇前往確認，巡防艇抵達現場後，發現漁船擱淺於岸際且船上有4人受困。
第一巡防區隨即指揮海巡署北部分署第一二岸巡中隊第一機動巡邏站及艦隊分署第七海巡隊PP-1027艇前往救援，並通報內政部空中勤務總隊、宜蘭縣政府消防局特搜大隊馬賽分隊及第二大隊南方澳分隊協助救援。
由於現場地勢陡峭，第一機動巡邏站人員抵達現場後無法從岸際救援，3名印尼籍船員上午8時45分自行脫困上岸，僅剩林姓船長受困於船上。
第一機動巡邏站站長邱聖元及消防局特搜大隊人員利用相關救援器材，在船員的引導下，成功抵達擱淺漁船位置，隨後由海巡及消防人員以安全繩索將林姓船長救援上岸。
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