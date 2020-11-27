宜蘭漁船擱淺北方澳岸際 4人獲救

新北某吳姓單親媽媽因生活壓力太大，下藥迷昏6歲兒和7歲女兒後勒斃，被依殺人罪判死刑。對此，立委王婉諭、隋棠、婦女新知紛紛批評法官，本文有不同見解。臺灣社會在談長照悲歌時，往往說殺人的行為人有莫大苦衷，他們無論身心都有千斤重擔，但被害人「被殺」乃至「被自殺」的意願，則非旁觀者所問。為何大家「旁觀他人之痛苦」時，對加害人有過度旺盛的「同情心」，卻不對被害人有絲毫的關懷，或是認為「被害人之死」其實是一種「解脫」？

2020-11-27 14:25