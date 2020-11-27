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差2個月退休！高市警仁武分局勤指中心主任姚世章猝逝
警界又傳憾事！高雄市仁武警分局勤指中心主任姚世章明年元月份即將退休，昨天深夜下班考量返家路途遙遠，借助鳥松區友人住家，今早卻不幸傳出疑因心肌梗塞送醫不治，聽聞消息的同仁感到震驚與難過。仁武警分局證實此事，並表示，姚今早身體突感不適就醫，將協助家屬後續治喪事宜。
仁武勤務中心主任姚世章昨晚10點下班，因住家位於小港區，今天上午8點又有勤務，昨晚下班後借助鳥松友人家，約在凌晨4點左右身體不適，友人呼叫救護車送往高雄長庚醫院急救，不幸於上午 6點10分宣告死亡。
仁武警分局表示，姚世章警察大學51期畢業，今年65歲，預計110年1月份屆齡退休，分局正協助家屬處理後續事宜。
「他是好同事與好朋友，真正讚的一個老長官！」警界同仁說，高雄縣市合併前，姚世章曾任駐區督察員，同仁談起他充滿不捨與難過。
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