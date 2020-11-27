快訊

海軍中士深潛訓練突傳意外昏迷 加護病房裝葉克膜急救中

等不到1個多月後退休 高市分局警勤務中心主任心肌梗塞猝死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中校園女學生墜樓不治 宜蘭縣1個月兩起國中生墜樓亡

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

宜蘭今某國中女學生上課途中墜樓命危，送醫後宣告不治，11月9日羅東某國中也有一起女學生墜樓意外，1個月內宜蘭縣發生兩起國中生墜樓，縣府教育處今表示，會請導師多主動與學生對談。

宜蘭某國中女學生，今上午8時許從4樓高教室墜下，頭部撕裂傷，送醫前一度失去生命徵象，急救後一度恢復心跳，但仍因傷重，於10點宣告不治，死因將由警方進行調查。

教育處表示，已經請校方在未來一周，完成全校輔導，並針對女學生班級進行心理減壓輔導，意外原因不宜武斷定論，首要之務是讓全校學生平安無事。

11月以來，宜蘭已經有兩起國中生墜樓意外，羅東15歲少女墜樓後也因傷重，送醫後宣告不治。

教育處指出，兩起事件恐誘發模仿效應，已經請學校導師主動關懷情緒顯著變化的學生，同時也宣導校內心輔中心提供的服務，讓有緊急需求的同學於上課或下課時間，可以直接尋求協助，也請各校加強校園安全防護措施，避免意外再次發生。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

宜蘭一個月內有兩間學校傳出女學生墜樓身亡，縣府教育處急補破網，加強校內心輔機制。圖為示意圖，非當事人學校。記者張議晨／攝影
宜蘭一個月內有兩間學校傳出女學生墜樓身亡，縣府教育處急補破網，加強校內心輔機制。圖為示意圖，非當事人學校。記者張議晨／攝影

羅東 國中生

延伸閱讀

大學男大生墜樓 倒臥宿舍後山坡當場死亡

陽明學生校外墜樓 校方：學生靜養中盼外界勿擾

獨留3歲女兒在家墜樓 父親強制9小時親職教育

好幸運！ 台南市3歲小女孩墜樓被電器行師傅接住

相關新聞

海軍中士深潛訓練突傳意外昏迷 加護病房裝葉克膜急救中

海軍蘇澳艦邱姓中士，昨天下午再進行深潛訓練時，突然出現意外邱無呼吸心跳，軍方緊急將他送往國軍高雄總醫院左營分院，目前仍在...

差2個月退休！高市警仁武分局勤指中心主任姚世章猝逝

警界又傳憾事！高雄市仁武警分局勤指中心主任姚世章明年元月份即將退休，昨天深夜下班考量返家路途遙遠，借助鳥松區友人住家，今...

國中校園女學生墜樓不治 宜蘭縣1個月兩起國中生墜樓亡

宜蘭今某國中女學生上課途中墜樓命危，送醫後宣告不治，11月9日羅東某國中也有一起女學生墜樓意外，1個月內宜蘭縣發生兩起國...

宜蘭漁船擱淺北方澳岸際 4人獲救

宜蘭縣南方澳籍漁船「源勝88號」今天上午7時許在北方澳海域岸際作業時不慎擱淺，船上包含3名印尼籍船員及林姓船長一度受困，...

影／澳籍男子「斷片」失憶　台中暖警妙計助尋回愛車

台中市一名澳大利亞籍男子安東尼(51歲)於11月21日上午至派出所求助，指稱自己記性不佳，前幾天至中國醫大附設醫院看診後...

詐騙份子謊稱賣名牌包男子要匯款　中壢警方即時阻詐

桃園市中壢區昨天下午1點許，1名范姓男子於聯邦銀行，欲匯款2萬元至中國信託帳戶，匯款後不時察看手機訊息、提及亞馬遜包裹和...

影／跨雙白線逼撞重機騎士 危險駕駛遭肉搜

重機路權再被挑戰，集集分局針對民眾於臉書中留言：「只能請各位幫忙肉搜，接下來就是去他家“車聚了“！」一案，經調發現是發生...

影／台中騎士晚間騎機車未開車燈 不服取締聯絡友助勢

台中市民許男23日晚間騎機車未開車燈，騎至文心路被警攔下，許男疑因不服取締，打手機電話聯絡友人到場助勢，執勤員警通報線上...

沒醫師執照竟替同鄉做醫美 桃園查獲29歲越南女密醫

桃園市衛生局接獲檢舉，日前會同移民署專勤隊前往桃園區1處美容工作室稽查，果然發現29歲越南籍段氏女子沒有醫師執照，正替同...

等不到1個多月後退休 高市警分局勤務中心主任心肌梗塞猝死

高雄市警仁武分局2線3星的勤務中心主任姚世章昨晚退勤後，到朋友家過夜，準備今天上午上班，凌晨突然心肌梗塞，送醫後不治。姚...

北市計程車衝上騎樓 釀1男2女3人受傷

今天早上10時許，台北市文山區寶橋木新路3段，一輛計程車衝上騎樓，造成1男2女3人受傷，傷者意識都很清醒，目前送醫救治，...

民眾檢舉交通違規累計4萬多件 創下屏東歷年新高

屏東縣政府警察局統計，民眾檢舉交通違規案件，今年截至10月為止，已累計40787件創歷年新高，其中以違規停車2萬4787...

熱門新聞

祭拜高以翔後倒在墓旁 資深音樂人呂曉棟疑心臟病猝逝

勞動基金爆弊案！官員帳戶冒出900萬不明現金遭搜索

分手炮得寸進尺…持打火機、房門牌插私處 挨告賠錢獲緩刑

龍巖創辦人李世聰夫婦涉公款私用 侵占2100萬遭約談

才剛辦潛艦國造典禮 台船外包商因閃燃一死一傷

勞動基金爆弊 勞金局官員涉貪炒股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。