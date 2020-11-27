國中校園女學生墜樓不治 宜蘭縣1個月兩起國中生墜樓亡

宜蘭今某國中女學生上課途中墜樓命危，送醫後宣告不治，11月9日羅東某國中也有一起女學生墜樓意外，1個月內宜蘭縣發生兩起國中生墜樓，縣府教育處今表示，會請導師多主動與學生對談。

宜蘭某國中女學生，今上午8時許從4樓高教室墜下，頭部撕裂傷，送醫前一度失去生命徵象，急救後一度恢復心跳，但仍因傷重，於10點宣告不治，死因將由警方進行調查。

教育處表示，已經請校方在未來一周，完成全校輔導，並針對女學生班級進行心理減壓輔導，意外原因不宜武斷定論，首要之務是讓全校學生平安無事。

11月以來，宜蘭已經有兩起國中生墜樓意外，羅東15歲少女墜樓後也因傷重，送醫後宣告不治。

教育處指出，兩起事件恐誘發模仿效應，已經請學校導師主動關懷情緒顯著變化的學生，同時也宣導校內心輔中心提供的服務，讓有緊急需求的同學於上課或下課時間，可以直接尋求協助，也請各校加強校園安全防護措施，避免意外再次發生。

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