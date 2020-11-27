民眾檢舉交通違規累計4萬多件 創下屏東歷年新高

屏東縣政府警察局統計，民眾檢舉交通違規案件，今年截至10月為止，已累計40787件創歷年新高，其中以違規停車2萬4787件奪冠，其次則是轉彎或變換車道未顯示方向燈與不依標誌標線號誌指示行駛。對此，警方也強調，受理民眾檢舉案件也會採最嚴謹審核標準，同時呼籲，民眾勿貪圖一時便利而違規。

警方統計，今年截至10月為止，民眾檢舉交通違規已累計40787件創歷年新高，其中，以違規停車2萬4787件奪冠，其次則是轉彎或變換車道未顯示方向燈9897件，以及不依標誌標線號誌指示行駛8746件，若扣除檢舉要件不合規定、照片模糊或違規態樣不明確等，仍有36432件民眾舉發。

針對民眾檢舉最多的違規停車案件，屏東交通隊將研擬引進自動辨識違規停車科技執法設備，若違規停超超過3分鐘，自動監錄設備就會錄影拍照，作為開罰依據。

警方也提醒，若民眾須臨時停車，切勿貪圖一時便利而違規，此外，轉彎或變換車道時務必打方向燈，向後方車輛警示以利讓其他駕駛預判行駛動向，若車道有繪製轉彎箭頭，也需顯示方向燈以免違規釀成交通事故。