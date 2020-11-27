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宜蘭某國中校園女學生從4樓墜樓 命危送醫急救
宜蘭縣某國中校園，今早傳學生墜樓意外，1名國中少女到校後，在上課期間突然從學校4樓教室墜下受重傷，校方發現後緊急送往醫院急救。
宜蘭縣消防局今早8點20分許接獲通報後到場，墜樓學生頭部撕裂傷流血，一度失去呼吸心跳，幸急救後恢復生命徵象，目前仍在醫院急救。
據了解，該生在校園表現正常，詳細墜樓原因正待釐清。
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