影／68歲阿伯愛車拋錨路中不知所措 巡邏員警協助推車

68歲的沈男11月24日駕車在文心南路與復興路口時，3年車齡的愛車突拋錨，又未帶手機，困在車流量大的路口，不知如何是好，經員警協助將車輛推至路旁適當處停放，避免後方車輛追撞，再載沈至修廠求助。

台中市警三分局勤工派出所警員程榮興、林恩伃，11月24日中午巡邏時，行經文心南路與復興路口時，發現有1部自小客車停在路中許久，1名男性駕駛呆坐車內動也不動，員警擔心其身體不適，隨即上前關心瞭解。

68歲的沈姓駕駛告訴員警，適才行駛到一半愛車突然就無法動彈，這部車子車齡僅3年，油箱也還有油，平時定期保養也無任何異狀，實在不知道為何拋錨，加上自己沒有帶手機出門，無法聯繫道路救援，第一次碰到這種事，一時之間實在不知如何是好。

員警見該車在車流量極大的復興路中間車道罷工，後方車輛已有些許堵塞情形，便請沈姓車主上車操縱方向盤，員警協助將車輛推至路旁適當處停放，避免後方車輛追撞，而剛好鄰近路口就有該車廠牌的展售維修廠，員警便直接協助將沈姓車主載往展售維修廠求助，沈男對於員警的協助感激不盡。