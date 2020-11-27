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影／68歲阿伯愛車拋錨路中不知所措 巡邏員警協助推車

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

68歲的沈男11月24日駕車在文心南路與復興路口時，3年車齡的愛車突拋錨，又未帶手機，困在車流量大的路口，不知如何是好，經員警協助將車輛推至路旁適當處停放，避免後方車輛追撞，再載沈至修廠求助。

台中市警三分局勤工派出所警員程榮興、林恩伃，11月24日中午巡邏時，行經文心南路與復興路口時，發現有1部自小客車停在路中許久，1名男性駕駛呆坐車內動也不動，員警擔心其身體不適，隨即上前關心瞭解。

68歲的沈姓駕駛告訴員警，適才行駛到一半愛車突然就無法動彈，這部車子車齡僅3年，油箱也還有油，平時定期保養也無任何異狀，實在不知道為何拋錨，加上自己沒有帶手機出門，無法聯繫道路救援，第一次碰到這種事，一時之間實在不知如何是好。

員警見該車在車流量極大的復興路中間車道罷工，後方車輛已有些許堵塞情形，便請沈姓車主上車操縱方向盤，員警協助將車輛推至路旁適當處停放，避免後方車輛追撞，而剛好鄰近路口就有該車廠牌的展售維修廠，員警便直接協助將沈姓車主載往展售維修廠求助，沈男對於員警的協助感激不盡。

警方提醒，民眾開車出門前應做行前檢查，下車熄火時也記得檢查車燈是否關閉，並定時進廠維修保養，如果車輛行駛過程中拋錨，務必保持冷靜，讓車輛滑行至路旁不妨礙交通處，若無法移動，也請開啟雙黃燈並在故障車輛後方適當距離放置警告標誌，以警告來車避免發生追撞。

68歲的沈男駕車在文心南路與復興路口時，3年車齡的愛車突拋錨，又未帶手機，困在車流量大的路口，不知如何是好，經員警協助將車輛推至路旁適當處停放，避免後方車輛追撞，再載沈至修廠求助。圖／警方提供
68歲的沈男駕車在文心南路與復興路口時，3年車齡的愛車突拋錨，又未帶手機，困在車流量大的路口，不知如何是好，經員警協助將車輛推至路旁適當處停放，避免後方車輛追撞，再載沈至修廠求助。圖／警方提供

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