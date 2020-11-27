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影/「瑞典坦克」撞電桿車頭撞爛人無傷 網:戰車果然神

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導

宜蘭火車站前深夜發生一起車禍，簡姓男子開VOLVO休旅車自撞電桿，車子的保險桿掀開、右車輪掉落，車頭被撞到稀巴爛，不過駕駛自己走出車外，幾乎毫髮無傷。圍觀路人嘖嘖稱奇，有人把這一幕拍下貼臉書，吸引大批網友按讚留言「坦克對路燈完勝」、「戰車果然神」。

警方調查，家住宜蘭的25歲簡男從事服務業，昨晚11點多開著一輛VOLVO XC60休旅車，由南往北經過宜蘭火車站時，失控撞上火車站正前方電線桿，電桿從基座以上呈現45度大歪斜，由於撞擊力道過猛，整輛車幾乎180度轉向，保險桿掀開整個彈在路旁、右側前輪掉落、氣囊也爆開，零件散落一地。

火車站附近上下車乘客聽到猛烈的撞擊聲，覺得情況不妙，紛紛跑過來關切；但過了幾秒後見駕駛自己走出來，雖受驚嚇但意識清楚，身上僅輕微擦傷，路人見狀稱奇，說福大命大，所幸戰車保護得好。

有民眾拍下這一幕貼在臉書社群，吸引很多網友留言爆讚「瑞典坦克名不虛傳」、「果然是神」、「輪都噴了，神車94這麼厲害」、「坦克撞擊力道測試大成功」…。簡男並無酒駕，整起事故原因正由警方調查中。

宜蘭火車站前晚間發生VOLVO休旅車撞電桿，造成電桿大歪斜，車保險桿及車輪都掉了，但人没怎樣，網友大讚「戰車果然神亅。記者戴永華/攝影
宜蘭火車站前晚間發生VOLVO休旅車撞電桿，造成電桿大歪斜，車保險桿及車輪都掉了，但人没怎樣，網友大讚「戰車果然神亅。記者戴永華/攝影
宜蘭火車站前晚間發生VOLVO休旅車撞電桿，造成電桿大歪斜，車保險桿及車輪都掉了。記者戴永華/攝影
宜蘭火車站前晚間發生VOLVO休旅車撞電桿，造成電桿大歪斜，車保險桿及車輪都掉了。記者戴永華/攝影

火車站 休旅車

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