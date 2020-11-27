影/「瑞典坦克」撞電桿車頭撞爛人無傷 網:戰車果然神

宜蘭火車站前深夜發生一起車禍，簡姓男子開VOLVO休旅車自撞電桿，車子的保險桿掀開、右車輪掉落，車頭被撞到稀巴爛，不過駕駛自己走出車外，幾乎毫髮無傷。圍觀路人嘖嘖稱奇，有人把這一幕拍下貼臉書，吸引大批網友按讚留言「坦克對路燈完勝」、「戰車果然神」。

警方調查，家住宜蘭的25歲簡男從事服務業，昨晚11點多開著一輛VOLVO XC60休旅車，由南往北經過宜蘭火車站時，失控撞上火車站正前方電線桿，電桿從基座以上呈現45度大歪斜，由於撞擊力道過猛，整輛車幾乎180度轉向，保險桿掀開整個彈在路旁、右側前輪掉落、氣囊也爆開，零件散落一地。

火車站附近上下車乘客聽到猛烈的撞擊聲，覺得情況不妙，紛紛跑過來關切；但過了幾秒後見駕駛自己走出來，雖受驚嚇但意識清楚，身上僅輕微擦傷，路人見狀稱奇，說福大命大，所幸戰車保護得好。