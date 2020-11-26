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童趁家人倒垃圾偷溜出門 新莊甜美副所長熱心抱他返家
新北市新莊區一名2歲男童昨天晚間趁著家人出門倒垃圾時偷溜出門，一路跑到離家五百公尺遠的丹鳳派出所附近回不了家，所幸當時副所長方柏雅正準備出門執勤，見男童走失，一把將他抱起，在童言童語指引下，順利找到男童回家的路，將男童平安送返回家。
新莊警分局丹鳳派出所副所長方柏雅外型亮眼，是警專29期畢業，隨後又考上三等特考，今年分發至丹鳳派出所擔任副所長，是新北少見的女性幹部，也因其認真負責的態度深受長官喜愛。
昨天晚間準備外出執勤時，見到一名男童獨自一人在派出所附近閒晃，上前詢問才知男童趁著家人外出倒垃圾時偷溜出門，卻走太遠迷失方向，方柏雅見狀便將男童抱起，挨家挨戶尋路，在男童童顏童語指引下，終於順利找到男童住所。
男童母親見警員帶回兒子，才驚覺兒子偷跑出門，十分感謝員警熱心將兒子帶回家，頻向警方道謝。
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