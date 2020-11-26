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想參觀工業風飯店 女子誤入廢墟受困嚇哭

中央社 / 台中26日電

自高雄北上台中出差的林小姐因想參觀知名工業風飯店，未料卻誤入一處廢墟，更在漆黑廢墟中迷路，警方獲報搜尋廢墟在一處鐵門旁發現她，早已淚崩的林女感謝警方協助。

台中市第一警分局繼中派出所員警，日前接獲民眾報案，在中區一處廢墟中有女子疑似因迷路求救。警方趕抵現場聽見女子虛弱的求救聲，員警拿著手電筒探看地形，仔細在廢墟中尋找，終於在一處鐵門旁發現迷了路的林姓女子。

林女看到警方出現哭著說，她只是進來要參觀，不知不覺迷路。林女表示，她自高雄北上台中出差，聽聞有間工業風飯店，趁著空檔想參觀一下，未料卻在陌生巷弄迷了路。

警方呼籲，若民眾遊玩時不慎迷失方向，切勿慌張、務必冷靜下來回想迷失前行經的地方有何特徵，如若手機有電，可開啟地圖，告訴警方定位，讓警方能在最短的時間內協助脫困。

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